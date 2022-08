Minea se pohvalila novom frizurom idealnom za ljeto: Bomba ti stoji ta frizura

Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea odbrojava zadnje dane prije godišnjeg odmora, a pratiteljima na društvenim mrežama otkrila je koliko se veseli godišnjem i objavila je fotografiju na kojoj je pokazala i novu frizuru. Lagani minival odlično pristaje voditeljici IN Magazina i pravi je odabir frizure za ovo godišnje doba.

- Ja kad shvatim da mi kreće godišnji - napisala je Minea uz tri fotografije na kojima je pokazala novu frizuru, ali i izvrsnu liniju u kratkoj bijeloj, dekoltiranoj haljini.

- Bomba ti stoji ta frizura. Prirodna i lijepa...nemam riječi. Dobra frizurica. Minea izgledaš fenomenalno. Sjajiš draga, a frizura ti je top. Ženo predivna si - komentirali su njezini obožavatelji fotografije koje je objavila. Pjevačica često na društvenim mrežama dobiva komplimente na račun svog izgleda, a u intervju koji nam je dala prije godinu dana, otkrila je kako održava liniju.

- Poznata sam kao osoba koja je veliki gurman, koja jako voli kuhati i koja cijeli svoj život vodi bitku s kilogramima. S vremenom sam prihvatila svoje tijelo takvo kakvo jest. Zadnjih godina znam što smijem jesti, a što ne. Nema nekih konkretnih dijeta, ali trudim se jesti zdravo. Uz to idem i na vježbanje tri puta tjedno otkako su se otvorile teretane. Prije toga išla sam tri puta tjedno na Jarun i kombinirala brzo hodanje s trčanjem. To me spašavalo u pandemiji, pronašla sam svoj ispušni ventil. Kad se opustim s prehranom i tjelovježbom, to se na meni odmah vidi, ali ima mjeseci u godini kad si dam oduška. - rekla je Minea.

