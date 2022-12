Beba Balašević objavila je pjesmu koju je napisala za Massima: Nazvao me i otpjevao refren

Prerani odlazak Massima Savića je ostavio u nevjerici glazbeni svijet iz cijele regije, a mnogi su otkrili kako su postojali brojni glazbeni planovi koje su dogovorali s Massimo, a koji će sada ostati nedovršeni. Massima se prisjetila i Beba Balašević, kći Đorđa Balaševića koja je na društvenim mrežama otkrila kako je za Massima napisala pjesmu i od početka je znala da je baš on mora izvesti i sada je prvi put i objavila tu pjesmu i napisala kako se osjećala kad joj je Massimo prvi put otpjevao refren ove pjesme.

- Posljednje dve godine, nažalost često, izgovorim rečenicu: sve pogrešni odlaze. I jučer sam. Nisam imala puno razgovora s Massimom, mislila sam da me to tek čeka i to me radovalo, jer se radi o jako inteligentnom, talentiranom, lucidnom i maštovitom čovjeku... Umjetniku koji pored svoje beskrajno zanimljive ličnosti ima još jednu predragocjenu stvar u svom životu, a to je ljubav između njega i njegove žene... Način na koji je pričao i vrednovao svoju ljubav je za mene bila zadivljujuće inspirativna...- napisala je Beba Balašević na Facebooku i nastavila:

- Pjesma koju sam napisala je ljubavna, govori o tome da će se od života računati samo vrijeme provedeno s nekim koga voliš, a da će se sve ostalo moći smjestiti u jedan minutu šutnje... I rekla sam i tada a kažem i sada, ta je pjesma samo za njega i nikog drugog...Nazvao me i otpjevao svoju verziju refrena, ja sam ushićeno slušala kako pjesma dobiva na vrijednosti koju je samo njegov unikatni glas mogao da joj doda... Nažalost, neću je čuti cijelu u njegovoj izvedbi...Ne kažem: nikad...Sada mi ostaje da zamišljam kako zvuči kad je on pjeva i ako mene pitate, zvuči magično...

