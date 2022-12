Na RTL-u smatraju kako je logično na Božić emitirati vulgaran i sesksualiziran televizijski sadržaj

Brak na prvu (Australija) // RTL - ČETIRI KAKTUSA

Božićno jutro, otvaranje poklona, obiteljska druženja, vulgaran i seksualiziran televizijski sadržaj. Ne bi trebalo biti teško u ovom nizu odigrati “izbaci uljeza”, ali očito na RTL-u smatraju da je ovo sasvim logična i dobitna kombinacija pa su tako većinu božićnog nedjeljnog prijepodneva emitirali australsku verziju jeftinog reality showa "Brak na prvu". I to taman epizodu u kojoj je stanoviti Mick auditoriju objašnjavao da je njegova reality supruga Jess “razmažena kuja” i to nakon što ga je ona odlučila ostaviti zbog stanovitog Dana. Uistinu božićno, bravo RTL! O svrsi emitiranja takvog programa mogle bi se i inače nizati kritike i kritike, ali još u ovakvom terminu je dodatno neshvatljivo. Treba ovdje dodati kako se RTL nije iskazao po pretjeranoj kreativnosti i raznolikosti niti ostatkom programa tog dana, kao niti dan radnije. Štoviše, na Božić su reprizirali čak dva filma (Ledeno doba 5, Sam u kući 2) koji su prikazali na Badnjak, a Asterix i Obelix su bili prikazani u noći sa subote na nedjelju pa onda ponovno samo 10 sati kasnije. Dakle, tri filma su se vrtjela šest puta u periodu od otprilike 24 sata. Gdje je tu ikakav smisao?



Božićni poklon // DOMA TV - JEDNA RUŽA

Ona radi u velikom gradu, ali za blagdane dođe kući i nakon što ponovno sretne svoju ljubav iz mladosti, shvati da ipak nije sve u ganjanju karijere te se odluči vratiti u idealni američki provincijski gradić. Ovaj nadasve originalni zaplet radnja je filma “Božićni poklon”, ali i ostalih 258 istih božićnih filmova B produkcije koji su doslovno zatrpali program Dome TV. Doduše, u konkurenciji s RTL-ovim “Brakom na prvu”, Doma prije svega mora dobiti pohvalu za prigodan božićni filmski izbor. I ne bi bilo u redu navedene filmove omalovažavati zbog predvidljive radnje i upitne kvalitete, jer ponekad je baš to ono što sam treba - doza sladunjavosti i beznadne romantike. No možda ne bi bilo loše da se u taj božićni asortiman filmova uvede barem neka raznolikost pa da nisu baš svi isti. Što je, uostalom, s prekrasnim crno-bijelim filmovima iz zlatnog doba Hollywooda ili s modernim božićnim klasicima?



Božić velikih želja // HRT1 - TRI RUŽE

Malo kreative i odmaka od uobičajene programske sheme pokazao je pak HRT s novom (pred)božićnom emisijom “Božić velikih želja”. Cijeli se prošli tjedan, naime, u prime timeu na prvom programu HRT-a prikazivalo taj posebni blagdanski serijal kojeg su vodili Mario Battifiaca i Robert Ferlin. Kroz pet su epizoda na svom idiličnom božićnom setu ugostili niz gostiju s kojima su razgovarali o raznim temama, a koje su ipak sve bile vezane uz Božić. Red razgovora, red šala, malo pjesme i plesa i rezultat je prava “feel good” emisija koja bi inače vrlo vjerojatno bila sinonim za pretjeranu sladunjavost, no u ovo doba godine se savršeno uklopila u HRT-ov božićni program. Ima tu još puno mjesta za napredak, ali važno je da su gosti bili baš opušteni i zanimljivi, a posebno treba pohvaliti voditeljski par koji je spojen u emisiji “Zvijezde pjevaju” prošle sezone, a HRT ih je očito prepoznao kao dobitnu kombinaciju i za daljnju suradnju. I zapravo je riječ o odličnom potezu jer koliko god Battifiaca i Ferlin već sami za sebe bili zanimljive medijske pojave, u kombinaciji su pun pogodak. U svakom slučaju, malo svježe domaće produkcije za Božić je bilo baš ono što nam je nedostajalo.



Put pastira // HRT2 - DVIJE RUŽE

Gledajući naše programe vrlo se često može dobiti dojam da se stalno vrtimo u krug s istim emisijama i to posebno kada se radi o inozemnom sadržaju gdje prednjači stalno ponavljajući američki ili britanski program na engleskom jeziku, uz poneki dodatak serije na njemačkom ili talijanskom. Stoga sam u ovotjednoj kritici izdvojila ovu španjolsku dokumentarnu emisiju koja me nije privukla zbog svog sadržaja, koliko zbog činjenica da je ipak riječ o nečem malo drugačijem. Ta geografska i jezična raznolikost može se zapravo vidjeti najviše kod dokumentaraca, no ako žele biti u korak s trendovima domaće će televizije morati ići u tom smjeru i kada je riječ o drugim vrstama sadržaja. Platforme poput Netflixa popularizirale su, primjerice, španjolsku i korejsku produkciju pa zašto ne očekivati više takvog sadržaja?

