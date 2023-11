Bare i Rundek na Interliberu govorili o svojim kultnim albumima

Zadnjeg dana ovogodišnjeg Interlibera, Croatia Records predstavila je nekoliko svojih izdanja, edukativni roman Mi više nismo klinci, novi studijski album na engleskom jeziku Monologue Mie Dimšić, obljetničko izdanje The best of, 40 godina riječke grupe Fit, te luksuzna reizdanja kultnih albuma Razdor grupe Majke te Bolero grupe Haustor.

Edukativni roman Mi više nismo klinci namijenjen djeci od 5 do 15 godina predstavili su osnivač i glazbenik Poprock škole Miroslav Miro Dimić te jedan od mentora u školi, poznati basista i suosnivač Daleke obale, Boris Hrepić Hrepa.

Mia Dimšić predstavila je svoj treći studijski i prvi album na engleskom jeziku Monologe koji se od 7. studenog može preslušati na svim digitalnim servisima. Ovaj album izlazi na tržište 24. 11. uoči Mijinog velikog koncerta u Lisinskom, 26. 11. Prvu odličnu recenziju albuma dao je i poznati glazbeni kritčar Bojan Mušćet, a na radost publike, Mia je prvi put uživo izvela nekoliko pjesama s novog albuma.

O obljetničkom albumu The best of , 40 godina grupe Fit, početcima te odličnom povratku na scenu govorili su frontman i suosnivač Fit-a Davor Lukas Bajo te uz Bojana Mušćeta još jedan glazbeni kritičar, Zoran Tučkar.

Veliku zainteresiranost publike i posebnu pažnju izazvala su dvojica vrhunskih glazbenika, koji spadaju među najvažnije autore ne samo u povijesti hrvatske već i regionalne glazbene scene, Darko Rundek i Goran Bare koji su pričali o albumima Bolero, odnosno Razdor.

Album Bolero Haustora, reizdan je nakon gotovo 40 godina, a Razdor Majki, ove godine obilježava 30 godina od prve objave. Oba albuma svrstala su ova dva benda među najznačajnije bendove, a pjesme s ovog albuma rock su poezija i kultni hitovi. O reizdanju i luksuznom pakiranju oba albuma govorio je i urednik i dizajner Darko Kujundžić.

Razgovor s gostima moderirala je Klaudija Čular, glazbena urednica Croatia Records.

