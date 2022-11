Barbara Nola objavila je fotografiju sa suprugom Lukasom koja slama srca: Nitko ti to ne može oduzeti

Prije deset dana preminuo je naš istaknuti i hvaljeni redatelj Lukas Nola od kojeg su se obitelj i prijatelji oprostili prije tri dana. Kolegama je uvijek bio inspiracija svojim radom, ali i predivnim odnosom koji je imao sa suprugom Barbarom Nolom i njihovu ljubavnu priču mnogi opisuju kao jednu od najljepših. Glumica Barbara Nola je na svom Facebook profilu objavila novu fotografiju na kojoj su ona i Lukas u mlađim danima i u komentarima su emotikone slomljenog srca ostavili brojni Barbarini prijatelji i pratitelji.

- Vaša ljubav nadahnjuje. Bogata si zauvijek! Nitko ti to ne može oduzeti! Ni različite dimenzije ne mogu to promijeniti... Malo tko biva blagoslovljen pravom ljubavlju koja ne umire nikad. - napisali su joj pratitelji u komentarima. Kada je prije godinu dana Lukas objavio zbirku pjesama 'Bilo je dobro, bilo je toplo', njegova supruga je otkrila kako ju je posvetio njoj kao ljubavni dar.

- On je tu zbirku posvetio meni kao ljubavni dar. Meni je to najdivniji dar koji mi je mogao dati. A čujte, teški su trenuci valjda kušnja svake ljubavi, a nas je na sreću to samo još više povezalo. Kad prođeš tako dramatične trenutke skupa i proživiš takvu bitku zajedno, onda se spajaš na još jednoj, novoj razini od one u kojoj dijeliš samo ugodne ljubavne trenutke. Još se više divim Lukasu nakon što sam vidjela kako se hrabro i borbeno nosio s bolešću i onda se još malo više zaljubim u njega - rekla je u intervju za T portal.

Lukas i Barbara Nola bili su u braku 28 godina, a zajedno imaju i dvoje djece, sina Jakova i kći Maru. Nola je dugi niz godina bolovao od karcinoma grla, no nikada nije posustajao u svojoj borbi protiv opake bolesti. Bolest mu je dijagnosticirana 2014. godine i tada je uspješno operiran i nakon tri godine pauze se vratio s novim projektima, ali nažalost bitku s bolesti je na kraju izgubio.

VIDEO Posljednji ispraćaj Lukasa Nole