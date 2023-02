Barbara Munjas nastupila bosa i sa zavojem jer je ozlijedila nogu

Pjevačica Barbara Munjas nastupila je na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, Dori 2023. u Opatiji s pjesmom 'Putem snova', a svoje je planove za nastup morala mijenjati zbog ozljede noge. Naime, Barbara je nastupila bosa te sa zavojem na nozi zbog ozljede koja je otkrivena na generalnoj probi. Prije generalne probe pokušala je istjerati prehladu inhaliranjem vrućom vodom, no kada je lonac primakla glavi, sve je prolila po sebi, a vrela voda napravila joj je ogromni plik na nozi.

Zbog toga je nekadašnja pjevačica Gustafa nastupila bosa na generalnoj probi, s nogom u zavoju, a s obzirom na to da situacija nije ništa bolja bila ni u uoči televizijskog prijenosa, i večeras je nastupila bosa.

Podsjetimo, uz Barbaru na Dori se natječe još 17 izvođača, a jedan od njih predstavljat će nas na Euroviziji u Liverpoolu u svibnju. U Opatiji tako večeras nastupa Pobjednik Dore iz 2020. godine, Damir Kedžo ponovno se prijavio s pjesmom 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjeva 'Bye, bye blonde', tu je i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupa s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'. Za nastup u Liverpoolu bore se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori borit će se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Let 3 i 'Mama Šč!', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top of the pop i Mario 5reković s 'Putovanjem'.

U pauzi za glasanje nastupa naš nekadašnji predstavnik na Euroviziji Tony Cetinski.

Gledatelje kroz ovaj trosatni spektakl vode Mirko Fodor, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja.

