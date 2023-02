Mrle i Prlja: 'Ako pobijedimo, morat ćemo malo srediti nastup da odgovara uvjetima Eurovizije'

Popularni riječki rock sastav Let 3 ove godine će se prvi put predstaviti na Dori i to s pjesmom "Mama ŠČ" koja je trenutno jedna od naslušanijih pjesama ovogodišnjih finalista na YouTubeu. Svoj nastup dečki iz Leta 3 jučer su najavili i na konferenciji za medije najavivši da će na nastup doći na traktoru, a uoči spektakla koji su pripremili za pozornicu, ali i crveni tepih otkrili su nam i neke detalje o večerašnjem nastupu kojeg mnogi s nestrpljenjem očekuju. Inače, Let 3 nastupa pod rednim brojem 16.

- Ako pobijedimo, morat ćemo malo srediti nastup da odgovara uvjetima Eurovizije, to je ipak velika produkcija - kažu dečki iz grupe Let 3.

Doru u izravnom prijenosu možete gledati večeras od 20:15 sati u izravnom prijenosu na Prvom programu HTV-a i HR2. Hrvatski izbor pjesme za pjesmu Eurovizije održava se u opatijskoj sportskoj dvorani 'Marino Cvetković', a nastupit će ukupno 18 natjecatelja. Gledatelje će kroz Doru voditi voditeljski trojac Mirko Fodor, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja.

Podsjetimo, iako je prošle godine na Euroviziji pobijedio Kalush Orchestra, predstavnik Ukrajine, domaćin natjecanja je Engleska. Naime, Ukrajinci su zaključili da zbog situacije u zemlji ne mogu održati ovo natjecanje te domaćinstvo prepustili drugoplasiranoj državi, Velikoj Britaniji. Natjecanje će se odviti u Liverpoolu. Finalna večer zakazana je za 13. svibnja, a polufinalne za 9. i 11. svibnja. Hrvatska će svoje mjesto u finalu pokušati izboriti u prvoj polufinalnoj večeri.

VIDEO Patricia Gasparini: 'Trema postoji, ali sigurna sam u svoj nastup'