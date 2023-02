Uskoro počinje Dora, a u borbu za odlazak na Eurosong kreće 18 pjesama

Sve je spremno za još jedan izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije “Dora 2023.” koja će se večeras održati u sportskoj dvorani Marino Cvjetković. Izravan prijenos natjecanja možete pratiti i na prvom programu HTV-a s početkom od 20:15 sati, a sva zbivanja na pozornici i iza nje možete pratiti i na našem portalu Vecernji.hr. Hrvatska bira novog predstavnika za odlazak na Euroviziju koja će se ove godine održati u Liverpoolu, a za put na eurovizijsku pozornicu natječe se 18 pjesama koje je odabrao stručni žiri kojeg čine Željko Mesar, Zlatko Turkalj, Robert Urlić, Ema Gross, Igor Geržina, Željen Klašterka, Ivan Horvat, Tomislav Krizmanić, Dražen Miočić. Ukupno je pristiglo 196 prijava, a natječaj su prošli Damir Kedžo i pjesma 'Angels and Demons', Meri Andraković s pjesmom 'Bye Bye Blonde', Martha May i njezina pjesma 'Distance', Tajana Belina s pjesmom 'Dom', Đana i 'Free Falin'', Boris Štok i njegova pjesma 'Grijeh', Maja Grgić i 'I still alive', Patricia Gasparini s pjesmom 'I will wait', Krešo i kisele kiše i pjesma 'Kme, Kme', Eni Jurišić s pjesmom 'Kreni dalje', The Splittersi i pjesma 'Lost And Found', Yogi i 'Love at first sight', Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ!', grupa Detour i njihova pjesma 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance s pjesmom Nevera 'Lei, Lei', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top of the pops ft. Mario Petreković i pjesma 'Putovanje'.

Gledatelje će kroz glazbeno-vizualni spektakl voditi voditeljski trojac Mirko Fodor, koji je uskočio umjesto Duška Ćurlića koji se razbolio, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja koji su jučer sudjelovali i na press konferenciji u Opatiji. Dobro raspoloženi rekli su kako se nadaju da će ove godine biti neformalniji, ali samo zato što Marko i Mario ne mogu zapamtiti niti dvije riječi. Na Dori će nastupiti i prošlogodišnja pobjednica Mia Dimšić s pjesmom 'Guilty Pleasure' koja će otvoriti program, dok će u show programu mikrofon preuzeti Tony Cetinski.

Raspored nastupa je sljedeći:

Top of the Pop ft. Mario 5reković – Putovanje Yogi – Love at First Sight Boris Štok – Grijeh Tajana Belina – Dom Krešo i Kisele kiše – Kme kme Maja Grgić – I Still Live Barbara Munjas – Putem snova Đana – Free fallin’ Patricia Gasparini – I Will Wait The Splitters – Lost and Found Hana Mašić – Nesreća Damir Kedžo – Angels and Demons Martha May – Distance Detour – Master Blaster Meri Andraković – Bye Bye Blonde Let 3 – Mama ŠČ! Eni Jurišić – Kreni dalje Harmonija disonance – Nevera (Lei, lei)

Urednik projekta 'Dora 2023.' je Tomislav Štengl. - Neizmjerno sam sretan što ćemo ove godine, u subotu 11. veljače 2023. u još jednom velebnom, spektakularnom izravnom prijenosu HRT-a iz opatijske dvorane "Marino Cvetković" u 20:15 na HTV-1 i HRA-2, još jednom publici podariti vrhunski glazbeni, scenski i televizijski spektakl na razini najvećih javnih televizija u EU – i u to čvrsto vjerujem – Hrvatskoj podariti, zahvaljujući našem i vašem glazbenom ukusu, jer o pobjedniku ili pobjednici će (osim ocjena Stručnog žirija iz HRT-ovih TV centara), odlučiti upravo vaši glasovi, naših vjernih gledatelja i fanova Dore i Eurosonga, putem HRT-ova „televotinga“. I zato, vaše telefone i mobitele u ruke, pjesme su vam već u eteru Hrvatskog radija – Drugog programa (HRT-HRA-2) - rekao je ranije Štengl.

Podsjetimo, iako je prošle godine na Euroviziji pobijedio Kalush Orchestra, predstavnik Ukrajine, domaćin natjecanja je Engleska. Naime, Ukrajinci su zaključili da zbog situacije u zemlji ne mogu održati ovo natjecanje te domaćinstvo prepustili drugoplasiranoj državi, Velikoj Britaniji. Natjecanje će se odviti u Liverpoolu. Finalna večer zakazana je za 13. svibnja, a polufinalne za 9. i 11. svibnja. Hrvatski predstavnik svoje će mjesto u finalu pokušati izboriti u prvoj polufinalnoj večeri.

