Balaševićeva kći izbrisala Twitter nakon napada zbog snimke njezinog brata

Beba Balašević, kći Đorđa Balaševića aktivna je na društvenim mrežama Facebook i Twitter, ali zbog napada kojima je nedavno bila izložena zbog objave jedne snimke, svoj Twitter profil odlučila je ugasiti.

Naime, Bebin brat Aleksandar objavio je video s obiteljske slave i u tom videu snimljeno je kako su kod Balaševićevih došli i političari iz stranke Aleksandra Vučića. Sudeći po snimci na kojoj se Aleksandar s njima grli očito su dobri poznanici, a obožavatelji Đorđa Balaševića kritizirali su glazbenika i njegovu djecu i prozvali su ih licemjerima.

- On pjeva "Dno dna", a onda njih prima u svoju kuću na slavu. Miloš Vučević na slavi kod Balaševića. Ali onaj red za karte nam je baš najavio velike promjene i pristojnu Srbiju - neki su od komentara s Twittera. Beba je ubrzo izbrisala svoj Twitter i na Facebooku je dala objašnjenje zašto je to napravila.

Foto: Facebook

- Ne postoji poseban razlog zašto više ne idem na twitter. Neki lijepi, neki pomalo zastrašujući, neki neočekivani privatni događaji od

jeseni utjecali su na moje promene i to se sigurno događa svakome s vremena na vrijeme. Ne, nema nikakve veze Aleksino slikanje sa ljudima iz SNS, jer ni to nije ništa novo, hejtanje, komentari, kritike, ništa novo, iskreno. Čak ni to šta ja mislim o tome nisam ni krila, ni njemu a ni u javnosti, to je u mojoj prirodi. Nemam nikakav jed trenutno prema likovima koji pljuju moju porodicu jer ako me život nečemu naučio onda je to da to nema nikakvog opipljivog značaja... A, ako me tata nečemu naučio onda je to da će mudrovati badavani i silni miševi u boci koji su vidjeli sve iz prikrajka... Ništa se na mapi svijeta nikad zbog toga nije i neće promijeniti. Jedino što bi moglo da se promijeni je moje raspoloženje... A to odavno ne može.- poručila je Beba.