Bajkoviti prvi susret Eme i Manuela u 'Braku na prvu': 'Bio sam toliko zbunjen kad sam je prepoznao'

Pri prvom susretu u showu 'Brak na prvu', Manuel je instantno prepoznao Emu kao osobu iz svoje prošlosti. Zbunjenost ga je obuzela u trenutku prepoznavanja, što je rezultiralo ponovnim predstavljanjem. ''Čim sam je vidio, bila mi je poznata. Bio sam toliko zbunjen kad sam je prepoznao da sam joj se ponovno predstavio. Prepoznala je i ona mene, sigurno'', izjavio je Manuel.

Nadovezao se riječima: ''Vjerujem da je'', nakon čega je Ema razjasnila njihovu povezanost. ''Poznajemo se iz srednjoškolskih dana. Nikada se nismo družili, ali znamo jedno za drugo'', pojasnila je. U razgovoru, Ema je izrazila svoje dobro raspoloženje i uzbuđenje, na što je Manuel odgovorio da dijeli iste osjećaje, čak i intenzivnije. Ema je o Manuelu imala pozitivno mišljenje, rekavši: ''Jako je sladak, dobar, ima neku dobru vibru''. S druge strane, Manuel je odmah uočio Eminu fizičku snagu, posebno istaknuvši: ''To je prvo što sam primijetio''.

Podsjetimo, stručnjaci su odabrali novi par - 24-godišnju kozmetičarku Emu i 25-godišnjeg taksista Manuela, koji želi biti stup obitelji, otkriva da je tradicionalniji je tip, no dao bi priliku ženi s karijerom. „Meni je životna filozofija tri točkice - nikada ne mogu reći to je sad tako i to je to“, kaže Manuel koji nudi vjernost, odanost, ljubav, razumijevanje i obećava da će uvijek biti tu za svoju suprugu kako bi je saslušao da bi mogli zajedno rasti. „Nudim joj cijelog sebe“, zaključuje.

I Ema i Manuel ne vole noćne izlaske, alkohol, ali vole vježbanje, a u sociološkom eksperimentu žele biti onakvima kakvi jesu, bez pretvaranja. „Imam predosjećaj da će on stvarno biti u redu“, rekla je Ema, koja traži nježnog i brižnog partnera, a poručuje mu da se opusti, bude svoj i pokaže inicijativu. „Nadam se da ima slične vrijednosti kao ja - da ne pije, ne puši i da je malo tradicionalnija“, rekao je Manuel koji je jedva čekao vidjeti tko mu je namijenjen. „Vjerujem u ljubav, dao bih toj ljubavi šansu i zato sam i tu“, dodao je mladoženja koji je bio jako uzbuđen, što je i rekao gostima.

