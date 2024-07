Baby Lasagni prekipjelo! Sve objavio na Instagramu: 'Fake news, fake news, fake news!'

Nakon četiri sezone showa 'The Voice Hrvatska', HRT se ove godine odlučio napraviti iteraciju za djecu naziva 'Voice Kids'. Domaćim medijskim prostorom ubrzo su se počele širiti vijesti o pojedinostima natjecanja, a kao budući članovi žirija navedeni su Vanna, Davor Gobac, Mia Dimšić i Baby Lasagna. Međutim, izgleda kako one nisu u potpunosti točne, a to je upravo potvrdio i spomenuti Baby Lasagna, osobnog imena Marko Purišić, koji je na svojim društvenim mrežama demantirao sudjelovanje u showu.

Lasagna se putem priča na Instagramu obratio svojim pratiteljima: - Dobar dan, samo da javim da su krenule priče, a sad je već prešlo u naslovnice printanih novina, da sam ja u žiriju The Voice Kids-a. Nit' su me zvali, niti bih ja nešto takvo prihvatio. Tako da fake news, fake news, fake news! - očitovao se Purišić i pritom najavio svoj sljedeći nastup na Krku.

Inače, 'Voice Kids' je glazbeni show u kojem se natječu djeca u starosti od osam do 15 godina, a o čijim kandidatima odlučuje upravo stručni glazbeni žiri u kojem neće biti Marka Purišića. Predizbor će se održati u šest gradova, točnije u Zagrebu, Varaždinu, Splitu, Dubrovniku, Rijeci i Osijeku. Također se spekulira se da će voditelji programa biti Iva Šulentić i Ivan Vukušić

Podsjetimo, Purišić je početkom mjeseca na Instagramu podijelio fotografiju sa svojim bratom Martinom i objavio sretnu vijest. - Upozorenje! Ako vam se gadi dok dijete povraća, nemojte prelaziti na drugu fotografiju. Ako ne, uživajte i nema na čemu. U svakom slučaju, jako sam sretan jer sam dobio najbolji rođendanski poklon - moj brat se vratio kući i tu će ostati. Pridružit će se našem bendu, napisao je naš predstavnik na ovogodišnjoj Euroviziji. Inače, Marko danas slavi 29. rođendan, a njegov brat Martin posljednjih je godina svirao u njemačkom bendu Mono Inc.

Također, Marko je nedavno najavio veliku europsku i britansku turneju sa svojim projektom Baby Lasagna za proljeće 2025. Turneja koju producira Live Nation, najveća svjetska promotorska kuća, Baby Lasagnu odvest će u 16 država i na 21 koncert tijekom šest tjedana. Turneja uključuje neke od legendarnih klubova kontinenta i otoka, poput Melkwega u Amsterdamu, Islington Academyja u Londonu ili Razzmatazza u Barceloni. Ovi nastupi nastavak su iznimno uspješnog koncertnog niza za Baby Lasagnu, pa su tako prvi koncerti u Poljskoj ovoga rujna rasprodani četiri mjeseca unaprijed, a onaj bečki preseljen je zbog velikog interesa iz kluba Szene u tri puta veći kapacitet bečkog Gasometra. Ipak, kulminacija će biti 12., 13. i 14. rujna, kada će Marko nastupiti na omiljenom koncertnom prostoru, na zagrebačkoj Šalati. Koncerti su odavno rasprodani, a publika će do tada već imati prilike naučiti sve pjesme koje će se naći na njegovu debitantskom albumu “Demons and Mosquitoes”.

- Na koncertima europske turneje izvodit ću svoje pjesme, neće biti obrada. Iako još nisu sve objavljene, publika ih pjeva sa mnom prateći i učeći ih s neslužbenih snimki dosadašnjih nastupa. Iskreno me živo zanima na što će to sličiti, haha. Zanima me koliko ćemo koncerata rasprodati, koliko će se publici svidjeti album, kako ćemo se mi kao tim međusobno slagati i slično. Kako publici, tako je i nama sve ovo novo. No ipak, ne bojim se. Dajemo sve od sebe pa što bude - bude, kazao je Marko nedavno u velikom intervjuu za Večernji list.

