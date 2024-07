Neve iz 'Ljubav je na selu' o udvaračima: 'Nisam još spremna, a oni mi pišu... dosađuju!

Nekadašnja kandidatkinja 'Ljubav je na selu' Nevenka Bekavac iza sebe ima težak period. Naime, krajem prošle godine preminuo je njezin suprug, umirovljeni nosač kofera Zvonimir Petričević s kojim je bila šest godina u braku. Imao je tek 48 godina. Nevenka sada kaže kako još nije spremna za novu ljubav.

"Nisam još spremna za novu ljubav. Nisam preboljela pokojnog supruga. Nije to lako... Nisam spremna za novu vezu", izjavila je za RTL.hr. Ona trenutačno boravi u Njemačkoj, te je dodala da će uskoro ići na more. "Dotad ću se kupati u bazenu" kazala je. Nevenki nije lako samoj, no rekla je da uvijek ima udvarača. "Stalno mi nešto pišu. Ma dosađuju...", komentirala je.

Ranije je ove godine za RTL otkrila kako često izlazi s prijateljicama na kave i u šetnje te su joj one, trenutno, jedino društvo, a voljela bi krenuti i s trčanjem.

VEZANI ČLANCI:

''Sada skupljam snagu za dalje i motivaciju za sve'', komentirala je tužno Nevenka. Neve je u popularnom showu odbila trojicu kandidata, a njezin pokojni Zvone ju je zaprosio krajem 2016. godine.

- Rekao mi je da ako Bog dopusti da napravimo brak i ako dođe do tog braka, da će biti dobar. Vjerojatno je do toga što on misli da meni ovako ne može vjerovati toliko pa je takav - izjavila je tada za medije simpatična Dalmatinka koja je pokojnog Zvonimira upoznala u Međugorju.

FOTO Znate li tko je Doreta Budimir, a tko Željko Hudek? Ovo su prava imena naših glazbenika

Ono što je zanimljivo kod ove kandidatkinje Ljubavi na selu' jest to da je gotovo uvijek govorila bez zadrške pa je tada i ispričala kako se njezin pokojni suprug i nije baš nešto 'isprsio' oko zaručničkog prstena koji bi prema tada njezinom mišljenju mogao biti i 'malo deblji'. Osim toga, rekla je i kako njezin Zvone po cijele dane sjedi kući i apsolutno ništa ne radi, a on joj je obećao da će se u potpunosti promijeniti kad se vjenčaju. Priznala je kako ju je u jednoj godini samo tri puta izveo u kafić, a jednom i na pizzu.

VIDEO Preminula je Shannen Doherty, glumica (53) najpoznatija po ulozi u seriji Beverly Hills 90210