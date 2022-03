Baba Vanga predvidjela je Putinov uspon: 'Nemoguće ga je zaustaviti, a vrhunac će biti 2040. godine'

Najpoznatija proročica na Balkanu Baba Vanga izrekla je cijeli niz proročanstava koja početkom 80-ih nisu bila jasna, a danas nam se čini da je uglavnom bila u pravu.

– Vidim Kursk koji tone, mrtva trupla posvuda, ljude koji se guše... Potkraj stoljeća, u kolovozu 1999. ili 2000., Kursk će prekriti voda i cijeli svijet će plakati nad njim – rekla je Vanga, pišu 24 sata.

Godine 1999. ovo proročanstvo emitirano je i na nacionalnoj televiziji u emisiji posvećenoj bugarskog vidovnjakinji.

– Ruski grad po imenu Kursk, objašnjavali su svi, kao i obično shvaćajući Vangine rečenice doslovno, nalazi se daleko od mora i daleko od svake veće vodene površine, rijeke ili jezera koje bi ga mogle poplaviti pa čak i kad bi se znatno podigla razina zbog otapanja leda ili snijega – govorili su tada mnogi. No, u pitanju nije bio grad nego podmornica istog imena. Kursk je bila podmornica duga 155 metara s trupom od čelika. Imala je pogon od dva nuklearna reaktora, pod vodom je neprimjetno mogla ostati rekordno vrijeme... Građena je tako da može izdržati izravan pogodak torpeda. No, u kolovozu 2000. došlo je do tragedije prilikom vježbe s krstaricom Petar Veliki.

Prema općeprihvaćenoj teoriji, vodikov peroksid procurio je u prednju sobu podmornice s torpedima, što je dovelo do eksplozije jedne bojeve glave torpeda, koja je izazvala eksploziju većeg broja bojevih glava dvije minute kasnije. Druga eksplozija imala je snagu eksplozije oko šest tona TNT-a i bila je dovoljno velika da bude registrirana na seizmografima diljem sjeverne Europe. Podmornica je potonula dublje od stotinu metara.

Prema drugim teorijama, raketa s krstarice prouzročila je golemu rupu u podmornici veličine oko tri metra. Norveška seizmološka stanica očitala je potres jakosti 3,5 Richtera. Iako nitko sa sigurnošću ne može reći što se događalo u sljedećim minutama, pretpostavlja se da je kapetan podmornice pokušavao poslati signal za pomoć na površinu.

Riječi Babe Vange poput prijetećih tamnih oblaka nadvile su se nad glave svih Rusa.

– Vidjela je tijela 118 mornara, vidjela je tragediju. Prije nevjerojatnih dvadeset godina! – shvatili su, ali prekasno, pišu 24 sata.

Francuski redatelj Jean-Michel Carré u svom dokumentarnom filmu tvrdi da je Kursk potonuo u sudaru s američkom podmornicom. U filmu se dalje navodi da je ruski predsjednik Vladimir Putin namjerno prešutio istinu i ostavio posadu da umre u podmornici, odugovlačeći zvanje stranih kompanija koje bi mogle spasiti ljude, a sve zbog održavanja dobrih odnosa s Amerikom. Tragedija je obilježila početak Putinove vladavine. Inače, Vanga je još 1979. spomenula kako će Vladimir i Rusija doći na tron.

– Sve se topi, poput leda, ali samo jedno ostaje netaknuto – slava Vladimira, slava Rusije – rekla je tada, a onda opijena mirisom uspjeha uzviknula: Rusija će ponovo postati imperij!

– Nema te sile koja bi mogla slomiti Rusiju. Rusija će se razvijati, rasti i cvjetati. Nitko, ali zaista nitko, ne može zaustaviti tu veliku zemlju – kazala je Vanga. Prema Vanginim predviđanjima, Rusija će doseći impozantan status duhovne vodilje oko 2040. Pozivaju se na ta predviđanja. Ne treba ni podsjećati da je Vanga to izrekla u vrijeme SSSR-a, kada je riječ Rusija rijetko tko izgovarao. Baba Vanga naslutila je i raspad SSSR-a.

Mihael Gorbačov odmalena je obilježen. On na glavi ima znak – mrlju koju je teško ne uočiti. Isto tako obilježen je i u Vanginim proročanstvima – kao čovjek koji će slomiti SSSR.

