Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
EVO ŠTO GA OČEKUJE

Astrologinja bez zadrške otkrila kakav je zapravo Šime Elez iz 'Savršenog': 'Zaljubljen je u sebe'

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
27.09.2025.
u 20:00

Anđelka Subašić ispričala je što zvijezde predviđaju Šimi Elezu te kada mu se sprema prva ljubav.

Publika se još uvijek sjeća posebne dinamike koju su stvorili ''Gospoda Savršeni'', Šime Elez i Miloš Mićović. Osim što su osvojili simpatije gledatelja, privukli su i pažnju kandidatkinja koje su se nadale da će upravo one postati njihov izbor broj jedan. Na kraju, to su uspjele Vanja Stanojević i Maida Ribić, pobjednice sezone koje su osvojile ruže i titulu najboljih.

Astrologinja Anđelka Subašić sada je za Net.hr otkrila što zvijezde predviđaju Šimi. Naime, Šime Elez, rođen 4. listopada 1998. godine, u horoskopu je Vaga. Prema njezinim riječima, planetarna kombinacija koja ga prati omogućuje mu lakši i ugodniji put kroz život. U Vagi se nalaze Sunce, Merkur i Venera, koja je simbolički "kraljica stila i ukusa". Šime je, prema astrologinji, poznat po svom lijepom izgledu, ugodnoj i prijateljskoj naravi, što mu olakšava osvajanje žena. Ljubav mu je izuzetno važna, romantičan je i očekuje idealnu partnericu, s kojom želi skladan odnos. Ta partnerica mora biti lijepa, zgodna, imati smisla za stil i eleganciju, kako bi zajedno mogli živjeti udobno i na visokoj nozi, a uz to mora imati i nešto posebno.

FOTO Supruga Vilija Beroša iza sebe ima propali brak, a s njim je dobila još dvoje djece. Evo kako je pričala o njemu
1/18

"Šime se često zaljubi i zapravo je uvijek zaljubljen – prije svega u ljubav samu, ali i u sebe te u sve što je lijepo. Ljubavna veza traje dok je on u njoj ispunjen, no žrtvovanje zbog ljubavi nije nešto što mu odgovara. Žene iz njegove obitelji imale su ključnu ulogu u njegovom odrastanju, dajući mu samopouzdanje, razmazivši ga i oblikujući ga u muškarca i kavalira", dodala je astrologinja.

FOTO Sjećate li se seksi sestara Barbare i Tine Šegetin? Povukle su se iz javnosti, evo čime se bave
1/26

Osim toga, Anđelka je istaknula da Šime ima snažnu energiju i karizmu, te zna odabrati partnericu koja se uklapa u njegov životni stil, fokusiran na poslovni uspjeh i materijalnu udobnost. On je otvoren životu, spreman za ostvarenje svojih maštanja i ne komplicira previše. Trenutačno se nalazi u životnoj fazi u kojoj tek počinje ostvarivati pravi poslovni i ljubavni scenarij. Prema astrologinji, od veljače 2026. godine Šimu očekuju uzbudljive promjene – bit će zaljubljen, romantičan i ispunjen srećom, no suočen s određenim preprekama, nesuglasicama i financijskim izazovima. Iako će se suočiti s emotivnim stresom i reakcijama okoline, uvjeren je da je pronašao onu posebnu osobu o kojoj je maštao. Pred njim je novo poglavlje života, ispunjeno neočekivanim odlukama i prilikama za rast, ispričala je spomenuta astrologinja. 
Ključne riječi
horoskop zvijezde Gospodin Savršeni Šime Elez astrologinja showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dolazak odvjetnika na sud u slučaju osumnjičenih koji su privedeni u Tri operacije
BRAČNA IDILA

FOTO Odvjetnik Novice Petrača ljubi bivšu Mamićevu suprugu. Imaju dijete, a svoj privatan život čuvaju dalje od javnosti

Fran Olujić, s obzirom na medijski odjek, morao je od prošle godine u studenom kada je izbila afera, gotovo svaki dan stati pred kamere medija. A dok je on zbog svog posla eksponiran pred kamerama svakodnevno, njegova supruga Monika Olujić, djevojački Kravić, nakon godina provedenih pred kamerama u ulozi televizijske voditeljice - povukla se od očiju javnosti.

Učitaj još