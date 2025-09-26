Naši Portali
VELIKA DISCIPLINA

Tončica Čeljuska nikad nije bolje izgledala, a evo kako je skinula 14 kilograma, otkrila je sve detalje

Foto: Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
26.09.2025.
u 13:38

Čeljuska se prije četiri godine intenzivno posvetila tjelovježbi i brizi za vlastito zdravlje, zbog čega je angažirala i osobnog trenera. U međuvremenu je, unatoč poslovnim obavezama, pokazala disciplinu i odlučnost, pa se može pohvaliti nikad boljim izgledom.

Tončica Čeljuska, voditeljica i urednica koja je donedavno na HRT-u vodila emisiju 'U svom filmu' danas je između ostalog i učiteljica autogenog treninga. No nije to jedina promjena u njenom životu, naime,  Čeljuska se prije četiri godine intenzivno posvetila tjelovježbi i brizi za vlastito zdravlje, zbog čega je angažirala i osobnog trenera. U međuvremenu je, unatoč poslovnim obavezama, pokazala disciplinu i odlučnost, pa se može pohvaliti nikad boljim izgledom. je razlog svoje posvećenosti treningu podijelila s pratiteljima na društvenoj mreži Instagram.

Tončica je objavila video iz teretane u kojem govori: "Jedna od mojih najboljih odluka u životu je bila da prije četiri godine krenem s redovitim vježbanjem. Međutim, ni do dana današnjega to nije nešto u čemu ja uživam, svaki put iznova mi je teško, svaki put se iznova mučim", započela je, pa otkrila zašto to stoički podnosi:

"Duboko sam svjesna da je to nužno i prevažno za moje tijelo i moje zdravlje. Živimo u sjedalačkom digitalnom dobu gdje se doslovno vozimo autom, sjedimo i buljimo u ekrane, kretanje je nikakvo. Tih par stotina metara što prohodamo među uredima nije dovoljno i zato sam svjesna da ne želim da moje tijelo atrofira, da moje tijelo izgubi funkcionalnost, da se moje tijelo ne deformira, ja moram vježbati. Ma koliko mi to teško bilo. Razmislite na koji način tretirate svoje tijelo i što radite za njega jer vaše je tijelo dizajnirano za kretanje, a ne za sjedenje, ne za ležanje, nego za kretanje", upozorila je Čeljuska svoje pratitelje na važnost redovitog treninga.

Ranije je otkrila i da je smršavila 14 kilograma. – Smršavila sam nakon što sam shvatila da imam problem s ugljikohidratima i da mi postaju balast. Otišla sam endokrinologu, provjerili smo hormone i otkrili određene oscilacije. Bilo mi je jasno da doslovno moram paziti na svaki zalogaj i brojiti kalorije jer inače neće biti dobro. Počela sam jesti više proteina, puno manje ugljikohidrata. Sretna sam što više nemam onaj osjećaj gladi, imam više energije, a obroci su mi manji. Usto, tri puta tjedno treniram i kad se sve zbroji, u razdoblju od dvije godine lakša sam 14 kilograma. Zahvaljujući funkcionalnom treningu vlastitom težinom, koji ima i puno kardio vježbi, očuvala sam mišićnu masu. Za to je važan kontinuitet vježbanja od barem tri puta tjedno. Ipak, kada govorimo o mršavljenju, najvažnija je hrana jer nema tog treninga koji će anulirati, primjerice, nekoliko čokoladnih kolača. Danas je znanje dostupno, samo treba imati volju i stav o važnosti zdravlja – izjavila je za Story

Ključne riječi
težina kilogrami dijeta mršavljenje Tončica Čeljuska showbiz

