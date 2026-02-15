USKORO UŽIVO Hrvatska večeras bira predstavnika na Euroviziji, a 16 izvođača bori se za prestižan zadatak

Tko će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u Beču? Glavno je to pitanje na koje ćemo večeras, u finalu Dore, saznati odgovor, a za ovaj prestižni zadatak bori se 16 izvođača. Naime, na zagrebačkom Prisavlju večeras se odvija pravi spektakl, a glavni akteri su glazbenici koji su tijekom dva polufinala izborili svoje mjesto u večerašnjem finalu. Prva polufinalna večer održana je u četvrtak, a tada se predstavilo 12 izvođača. No, samo osmero njih ponijelo je titulu finalista Dore 2026. godine, a to su: Lima Len s pjesmom "Raketa", Alen Đuras s "From Ashes To Flame", Noelle i "Uninterrupted", grupa LELEK i "Andromeda", ToMa i "Ledina", Ema Bubić i "Vrijeme za nas", Ananda i "Dora" i Cold Snap s pjesmom "Mucho Macho". Ostalih osam finalista saznali smo nakon drugog polufinala koje se odvilo u petak, a oni su: Ritam Noir s pjesmom "Profumi di mare", Irma s "Ni traga", Lana Mandarić i "Tama", Stela Rade s "Nema te", Devin i "Over Me", Marko Kutlić i pjesma "Neotuđivo", Sergej koji pjeva "Scream" i Lara Demarin sa svojom "Mantrom".

FOTO Evo tko se sve plasirao u finale Dore: Ovih 16 izvođača slušamo u nedjelju

Izvođača koji će nastupiti u svibnju u Beču bira se na ovaj način. Naime, finaliste je birala samo publika, a pobjednika biraju i publika i žiri i to u ravnopravnom omjeru 50:50. U slučaju da dva izvođača na kraju imaju identičan broj bodova, prednost će imati onaj koji je osvojio više glasova publike. Gledatelji i obožavatelji svoje favorite mogu podržati na dva načina: telefonskim pozivom na broj 065 22 44 XX, gdje posljednje dvije znamenke (XX) označavaju redni broj pjesme za koju glasate. Drugi način je slanje SMS poruke sadržaja DoraXX (primjerice, Dora01 ili Dora16) na broj 60006. Cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 0,20 €, dok je cijena poziva iz mobilne mreže i SMS poruke 0,32 €, s uključenim PDV-om. Važno je napomenuti da je s jednog pretplatničkog broja moguće poslati najviše 20 glasova, a nakon zatvaranja glasanja svi pristigli glasovi bit će pretvoreni u bodove koji će se raspodijeliti prema eurovizijskom sustavu. Izvođači će od publike dobivati bodove u rasponu od 1 do 12, ovisno o ukupnom poretku koji proizlazi iz broja glasova.

Drugu polovicu ukupnog rezultata činit će bodovi stručnih žirija. Kako je za HRT istaknula urednica Dore Maja Tokić, i ove godine o pobjedniku će odlučivati osam žirija – četiri domaća i četiri međunarodna. Domaći žiriji dolaze iz Zagreba, Osijeka, Splita i Rijeke, a strani iz Luksemburga, San Marina, Ujedinjenog Kraljevstva i Norveške. Svaki žiri dodjeljivat će bodove prema eurovizijskoj skali (12, 10, 8, 7–1), a nakon zbrajanja bodova iz oba izvora dobit će se konačni poredak.

Naši domaćini na Prisavlju su Barbara Kolar i Duško Ćurlić, a drugi voditeljski par čine Iva Šulentić i Ivan Vukušić.