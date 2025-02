Andrija Milošević sve rasplakao objavom o sinu i supruzi: 'Nikad ovu radosnu vijest neću zaboraviti'

U domu glumca Andrije Miloševića jučer je bio važan dan, a tim povodom obratio se emotivnom porukom supruzi Aleksandri i sinu Relji. Naime, Andrija i njegova supruga Aleksandra danas proslavljaju treći rođendan sina Relje, a glumac je tom prilikom supruzi uputio dirljive riječi.

Andrija je objavio fotografiju svoje supruge i sina te im posvetio emotivne riječi koje su mnoge rasplakale: - Zvala si me. Pitam zašto? "Postat ćeš tata", rekla si. Vrisnem u sebi, probudim Boga, on je znao. Zamijeni mi glavu. Umiri srce. Razvedri dušu. Odjednom ozeleni rijeka. Šuma postane plava. Ozdravi zrak. Usidri se sunce. Pokrije me nebo. Čekam mjesec. Čim izađe, da mu kažem, pa da pustim vatromete, da obasjam sva svoja i tvoja vremena. Vidim te onakvu kakva ćeš biti, ljubičice s korijenom hrasta. Ti si svitac, priroda te nosi oko vrata, ali samo kada želi ostaviti dojam. Nikada ti ovu radosnu vijest neću zaboraviti - napisao je Andrija svojoj supruzi. Andrija je ispod svega dodao:

- Sine, ovo sam napisao tvojoj mami kada mi je rekla da ćeš doći. Sretan ti treći rođendan - dodao je glumac.

Andrija i Aleksandra upoznali su se u beogradskom kazalištu Boško Buha, gdje su oboje radili. Aleksandra je tada tek završila Akademiju i radila na dječjoj predstavi "Mala sirena". U početku, kako sama priznaje, nije bila posebno zainteresirana za Andriju, no on je bio izuzetno ljubazan i pristojan. Kasnije, tijekom veze, Aleksandra je imala utjecaj na Andrijin stil odijevanja, potičući ga na jednostavniji i elegantniji izgled.

Kao i u svakoj vezi, i u njihovoj su kompromisi bili neizbježni. Andrija je istaknuo da je to ključni element uspješne veze. Zbog prirode glumačkog posla, oboje imaju vrlo gust raspored, ali se trude pronaći vrijeme jedno za drugo. "Vodimo život koji je jako brz i nemamo vremena za svađanje i raspravljanje, već se kao i ostatak parova trudimo riješiti probleme na koje naiđemo kroz život," rekao je Andrija za Dnevnik.hr.

Dugogodišnja želja za roditeljstvom ispunila im se rođenjem sina Relje. Vijest o Aleksandrinoj trudnoći razveselila je par, a sin je na svijet došao carskim rezom. Ime Relja odabrao je jedan od Andrijinih najboljih prijatelja.

Nedugo prije Reljinog rođenja, 1. veljače 2022. godine, Andrija i Aleksandra su se vjenčali u crkvi. Ceremonija je bila intimna, u prisustvu kumova i nekoliko bliskih prijatelja. Iako su dugo u vezi, vjenčanje im, kako kažu, nije bilo prioritet, jer je za njih najvažnija ljubav koju osjećaju jedno prema drugome.

Inače, Andrija i Aleksandra prošlog su tjedna uz Viktora Savića i Slobodu Mićalović igrali u Zagrebu, u hit-predstavi Nikole Pejakovića "Šećer je sitan osim kad je kocka". Predstava je igrala dva dana u punom Kinu SC.

