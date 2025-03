Anđa Marić nije se nadala ovakvom razvoju putovanja niti da će joj u spas priskočiti biši suprug

Na Instagramu je pjevačica Anđa Marić objavila video u kojem je s pratiteljima podijelila što se njoj i njezinom sinu Gašperu dogodilo na putovanju vlakom do Ljubljane. Opisala je što se dogodilo i kako je na kraju cijelu situaciju spasio njezin bivši suprug, Gašperov otac s kojim se dugo godina borila za skrbništvo nad njihovim sinom. - Sjedim u vlaku, idemo za Ljubljanu moj sin i ja. Idemo snimati nove fotke i zove me maloprije, telefon zvoni, gledam Gašper. Pogledajte koliko imam stvari, tu je i čivava. I javim se, kaže on: 'Mama ja nisam u vlaku'. Dakle, frajer je sišao s vlaka da si kupi sok i vlak mu je pobjegao. I on mene zove: 'Mama sorry, nisam na vlaku'. Ja kažem: 'Super Gašper!'. Onak’, mogu nositi svoju torbu. Ne znam uopće kako ću izaći - kroz smijeh je u videu rekla Anđa i onda je otkrila kako se u spašavanje uključio njezin bivši suprug Primož.

- Dogovorili smo se s mojim bivšim mužem, njegovim ocem, koji će doći po mene i spasiti me. Smiješno je kako život ima smisla za humor. Pazite što govorite i kako se ponašate, jer će me danas taj čovjek spasiti. Nadam se da je Gašper zvao: 'Tata, dođi po moju mamu, jer sam je ostavio u vlaku'. To je moj obiteljski cirkus - s osmijehom je ispričala Anđa te je u sljedećem videu otkrila kako je njezin sin sjeo u drugi vlak. U komentarima su joj pratitelji pisali kako je heroj od žene jer je cijelu ovu situacija ispratila s osmijehom.

- Ma ti si genijalna Anđo, ja ne mogu vjerovati. Kakva dobra avantura! Život je jedan veliki cirkus,ali mi žene nekako s osmijehom koračamo kroz njega. Ti si žena zmaj. Hoću biti pozitivna kao ti. - poručile su joj pratiteljice.

Podsjetimo, Anđa Marić već godinama boluje od multiple skleroze, a sa svojim pratiteljima na društvenoj mreži Instagram često dijeli svaki svoj napredak. Nedavno je objavila vijest koja je mnoge zabrinula. - Ovo je kratki film o mom oblačenju. Čak je i moj sin prekinuo snimanje jer nije htio da plačem. Frustrirana sam jer nemam inkluzivni dodatak, niti mi je priznato tjelesno oštećenje, iako imam 60% invaliditeta na nogama od 2006. godine, i 20% na rukama – što je sada još i više, jer desnu ruku gotovo više ne mogu koristiti. Ipak, mene ne žele vještačiti - napisala je te nastavila: - Toliko puta sam se žalila na vještačenje koje nisu htjeli odraditi osobno, da mi sada preostaje samo tužba. Ali ni ne znam koga bih trebala tužiti – Nisam sigurna. Koliko sam se puta susrela s komentarima poput: “Gospođo, vi ne izgledate kao da vam treba pomoć.” Kao da insinuiraju da bih trebala dolaziti na razgovore s prljavom kosom i u dronjcima, kako bi moja dijagnoza izgledala “uvjerljivije" - napisala je Anđa Marić.