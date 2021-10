Anatacha dirnnula mnoge tužnom sudbinom: 'Majka mi se javila i rekla da je pogriješila, a zvao me i otac'

Ne znam što si mi napravila, ja se još uvijek ne mogu sabrati - bile su prve riječi Martine Tomčić Moskaljov nakon što je 19-godišnja Anatacha Filimone Kević Zandamela na pozornici "Supertalenta" izvela pjesmu "I'll Never Love Again". Talentirana Drnišanka svojim anđeoskim glasom oduševila je po mnogima najstrožu članicu žirija koja ju je nagradila "zlatnim gumbom" i tako joj osigurala direktan prolazak u polufinale.

Vršnjačko nasilje

- Osjećam se fenomenalno. Jako sam zadovoljna svojim nastupom i podrškom ljudi koji su me gledali. Nisam mislila da ću toliko oduševiti Martinu, a pogotovo da ću dobiti zlatni gumb - kazala nam je ushićeno Anatacha koja je gledatelje ganula i svojom tužnom životnom pričom o odrastanju u sredini u kojoj je zbog boje kože često bila meta vršnjačkog nasilja.

Foto: Nova TV - Moj život u Drnišu nije bio dobar. Imala sam mnogo loših trenutaka, maltretirali su me u osnovnoj i srednjoj školi zato što sam druge boje kože i imam drukčiju kosu - kazala je Anatacha. Na pozornici "Supertalenta" priznala je kako s roditeljima već neko vrijeme ima narušen odnos te da joj oni proteklih godina nisu bili podrška. Majka joj je prije branila prijavu na Supertalent, a nakon što je njezin nastup emitiran odmah joj se javila. Baš kao i njezin otac Jorge Filimone Zandamela koji je otprije poznat javnosti kao "crni pastir sa Svilaje".

- Majka me nazvala sutradan, čestitala mi je na zlatnom gumbu i rekla da je pogriješila. Jako mi je drago što je napokon uz mene. Moj otac me je također nazvao sutradan i rekao je da mi je nastup bio "WOW!" Bio je baš ponosan i sretan - kaže mlada Drnišanka čiji je otac u Hrvatsku stigao iz Mozambika kao pirotehničar izraelske tvrtke Mavarin, a u Drnišu se zaljubio u Hrvaticu s kojom je dobio Anatachu i njezinu tri godine mlađu sestru Anataliju. Popularnost je stekao nastupima u nizu televizijskih emisija družeći se s Robertom Knjazom, Blankom Vlašić i Sanjom Doležal. U međuvremenu se razveo od supruge, a zbog teške financijske situacije i nedostatka osnovnih uvjeta za život Anatacha je s 15 godina gotovo završila u domu za nezbrinutu djecu.

Foto: Privatni album - Hvala Bogu što nisam otišla u dom za nezbrinutu djecu jer to nisam nikako željela. Trenutačno živim u učeničkom domu u kojem sam dobila samopouzdanje i pametnija sam. Ali sve te grozne stvari su me ojačale i točno znam gdje pripadam oduvijek. A to je na pozornici, pod svjetlima reflektora - govori mlada pjevačica i dodaje da roditeljima ne zamjera ništa. - Sve je moguće pa tako vjerujem i da se naš "narušen" odnos može popraviti - ističe Anatacha. Iako su neki kritičari na društvenim mrežama uvjereni da je ova 19-godišnjakinja prošla zbog svoje tužne priče, ona smatra da se audicija ne prolazi zbog životnih okolnosti.

Foto: Privatni album Talent je najvažniji

- Ljudi previše daju važnosti tužnoj priči umjesto talentu koji osoba posjeduje. Žiri i ne zna sve pozadinske priče, nego su tu da prosuđuju o izvedbi kandidata. Tužna životna priča je tu da ljudi znaju da je ta osoba jača nego ikad i da sad vjeruje u sebe jer prije nije imala samopouzdanja zbog toga što joj se dogodilo. Priča je bitna da ljudi shvate da iza toga svega se krije borac koji im pokazuje da, koliko god je teško, da se sve može postići u životu. Samo treba uzeti stvar u svoje ruke - samouvjereno će Anatacha koja, osim o glazbenoj karijeri, mašta i o upisu na fakultet. - Definitivno želim upisati fakultet. Namjeravala sam biti vjeroučiteljica. Vjeronauk mi je najdraži predmet, a učiteljica želim biti od svoje sedme godine - kaže Anatacha koju na Tik Toku prati više od 300.000 ljudi. Čime ih je privukla? - Snimam trendove, a trendovi su naravno popularni. Ne mislim se ozbiljno baviti Tik Tokom - kaže za kraj Drnišanka.