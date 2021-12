Ana otvorila dušu i progovorila o prekidu s Marinkom: 'Izvukao je ono najbolje iz mene i vratio me u život'

Ana i Marinko u ovogodišnjem su izdanju showa "Brak na prvu" bili najstariji par, a njihova je veza djelovala najskladnije. No, magije je nestalo nakon što je snimanje završilo, a Ana se vratila u SAD, gdje živi. U posljednjoj emisiji požalila se kako je razočarana što je Marinko ne zove, a on se izvlačio na vremensku razliku i mnogo posla. No na kraju je i sam priznao kako nije tip koji bi želio vezu na daljinu.

- Marinko i ja vidjeli smo se dvaput, a ove godine kad sam bila u Hrvatskoj s kćeri krajem svibnja i početkom lipnja. Bio je to zaista lijep i srdačan susret. Prije i poslije toga poslije poslali smo si nekoliko poruka. I to je sve. Moje sudjelovanje u showu ispunilo je sva moja očekivanja. Uživala sam u svakom trenutku, ništa ne bih mijenjala i opet bih sve ponovila - kazala je Ana za RTL.hr. Nakon povratka u Ameriku oboljela kje od korone i trebalo joj je dugo da se oporavi. Marinko joj je slao kratke poruke i bi podrška, no kaže kako je očekivala više topline.

- Show mi je promijenio život tako što sam puno novog naučila o sebi. Spoznala sam tko sam ja uz drugog čovjeka. On je izvukao ono najbolje iz mene i naučio me kako ljubav uzeti i nesebično je dati. Oplemenio me kao osobu i ženu. Vratio mi izgubljeno samopouzdanje te vjeru u ljubav i sreću. Napravio me boljom i jačom osobom na čemu sam mu neizmjerno zahvalna. Vratio me u život i pokazao mi da sam još uvijek živa, da još mogu voljeti i puno toga dati drugoj osobi. U showu sam upoznala puno dragih ljudi s kojima sam ostala u kontaktu i čujemo se i samim tim već sam puno bogatija osoba.

- Hvala dragom Bogu na njima, volim ih i svi su oni postali dio mog života. Show 'Brak na prvu' s velikim bih zadovoljstvom ponovila bez razmišljanja. Jer takvo iskustvo mi je nešto najljepše što mi se ikad dogodilo u životu uz rođenje moje kćeri Jenny, naravno. Dobila sam predivnog partnera koji je džentlmen i kavalir u svakom pogledu. Koji mi je bio oslonac i podrška u svakoj sekundi. Koji me vodio kroz cijeli eksperiment. Upoznala sam divne ljude i naučila puno novog od njih. Doživjela puno lijepih iskustava... Moj je život bogatiji za nešto što ću uvijek pamtiti - rekla je Ana koja s kćeri namjerava otputovati na odmor u Meksiko ili na Havaje, a sljedećeg proljeća se vratiti u Hrvatsku.

