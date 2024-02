Ana komentirala Alena: 'Takva gruba reakcija pred kamerama trebala je izostati'

Eksperti su u novoj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", spojili Anu Jakuš (27) i Alena Vlahovića (29). Dok je Ana bila zadovoljna mladoženjom, on je bio vidno šokiran. Ana baš i nije, rekao je, njegov tip djevojke. Za Alenove komentare, Ana je saznala tek tijekom emitiranja emisije. - I sama sam bila nervozna na dan snimanja, smatrala sam da je i to razlog njegova suzdržanog ponašanja, svi reagiramo drugačije. Ne moram ni reći da sam se iznenadila takvoj reakciji - rekla je Ana za 24 sata. Dodala je i kako smatra da je njegova gruba reakcija bila nepotrebna.

- Mogu razumjeti da se netko nekome ne sviđa, i to je u redu. Ali ušli smo u eksperiment. Znači, možemo očekivati nešto što dosad nismo iskusili jer inače ne bismo bili u njemu. Za mene je prvenstveno bilo bitno pokazati poštovanje prema toj drugoj osobi, oboje smo ušli u nešto nepoznato i nismo znali kakva će nas osoba čekati pred oltarom. Takva gruba reakcija pred kamerama mogla je i trebala izostati s njegove strane - objasnila je i dodala da ju je Alen prenaglo 'osudio.'

- Prenaglo je osuditi nekoga, a ne progovoriti s tom osobom ni riječ. Nisam stigla reći ni svoje ime, a on je već bio šokiran. Svatko treba dobiti priliku barem za razgovor, posebno u takvoj situaciji. Stvar je zrelosti i volje. Također, da bi mogao nešto tražiti u osobi, treba biti spreman i ponuditi barem jednako toliko od sebe - objasnila je pa dodala da Alenu želi sve najbolje, kazala je medicinska sestra.

Inače, Alen Vlahović završio je novinarstvo, radi kao radijski voditelj na Happy FM-u, instruktor je fitnessa, okušao se i kao sportski komentator, bavi se pjevanjem i sudjelovao je u showu 'RTL Zvijezde'.

- Nakon studija život mi se usmjerio na dvije stvari - novinarstvo i glazbu. Spojio sam dvije svoje ljubavi i doista radim ono što volim i uživam iz dana u dan. Na Happy FM-u sam od početka, gradimo jednu lijepu priču koja vjerujem da se tek zahuktava, kaže Alen i nastavlja - Glazba me prati cijeli život i koliko me god život vodio na druge puteve, uvijek me nešto vratilo na taj glazbeni. Sa samo 20 godina imao sam ljetni hit 'Ludilo do zore' i tad sam uvidio da želim živjeti svoje snove. Posljednjih godina imam svaki vikend gaže i uživam u činjenici da se ljudi zabavljaju na mom poslu. To je genijalno! 'RTL Zvijezde' su došle spontano i imao sam samo jedan cilj - izazvati reakciju. Jedini sam pjevao svoju pjesmu i mislim da sam u tome na neki način uspio. Nakon toga uslijedile su pjesme s najvećim autorima ovih prostora, a sada nastavljam istim putem. Gdje će me život odvesti - ne znam. Ne planiram. Tek kada sam shvatio da ne treba planirati, tada sam počeo uživati u životu, kazao je Alen.

