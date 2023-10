Amra o svom teškom djetinjstvu i romskoj zajednici: 'Ne sramim se toga što jesam. Zadovoljna sam'

Kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Amra Ahmetović (28) u ovom je showu prvo bila na farmi farmera Radoslava, a nakon ispadanja otišla je kod farmera Jožefa. Amra je nekoliko puta u emisiji progovorila i o svom djetinjstvu, a posebno se o ovoj temi oglasila u intervjuu za RTL.hr.

- Zadovoljna sam svojim djetinjstvom jer sam u djetinjstvu naučila puno toga što recimo danas bogata djeca kada imaju sve ne mogu naučiti. Živjela sam u siromašnoj obitelji u to vrijeme. Imam 28 godina i obišla sam cijelu BiH sa svojim roditeljima pošto se oni bave izradom posuđa - rekla je.

- Kao malo dijete odeš u vinograd i odradiš malo posla i zaradio si. Vrlo je važno da odmalena shvatiš, to je ono što sam ja iz svog iskustva naučila, što je zanat, a što profesija i kako je to kada se zarađuje odmalena za sebe, ali uz pomoć roditelja. Ne kažem sad da su mene roditelji negdje ostavili na putu, nego oni su bili tu i odgojili su me. Bez obzira kakvi oni bili, ja im se ovim putem zahvaljujem, odnosno majci jer otac mi je preminuo - rekla je Amra. Istaknula je kako je važno u djetinjstvu imati neki karakter.

- Drago mi je da sam tako odgojena, a ne kao neka bogatašica. Ovim putem ne vrijeđam bogataše, ali ipak bi trebali naučiti kako se nešto kuha, pegla, kako se nešto radi i jedna najbitnija stvar kome možeš reći ćao, a kome ćao što ima, a s kim samo šutiš i pogledom ga pozdraviš. Mudrost se uči kroz život. Ja smatram da svako dijete, pa čak i ono s ulice treba otići u školu, a ne da se pati. Ako roditelji danas nude sve djetetu jer danas imaju sve, nemojte zaboraviti da to dijete kad-tad će ostati samo. Zašto samo, jer roditelji ne znaju hoće li to dijete naći sebi ženu, hoće li imati djecu... to se nikad ne zna. I glupo je da netko ne zna oprati suđe, što je spužva i tako dalje. I onda ostaje doslovno invalid - zaključila je. Osvrnula se i na Rome te probleme s kojima se susreću.

- Ja sam u svom kantonu, recimo Romkinja koja je najobrazovanija i radi u vijeću ministara i radim sve što treba. Tako da sam zadovoljna i izborit ću se za svoj narod na neki način, koliko god ja to budem mogla i dat ću sve od sebe da moji državljani Romi žive malo bolje. Nije problem da oni idu u školu i da imaju zdravstvenu zaštitu, već je problem zaposlenje. Mislim da bi se trebalo raditi na zaposlenju - ispričala je te dodala da se ne srami što je Romkinja.

- Zaista sam sretan što nisam rođena, što me Bog nije poslao u većini nego u manjini. Sretna sam što me Bog poslao tim roditeljima i što ih je usrećio sa mnom i što ja imam ovakav život - priznala je Amra za kraj.

