FOTO Bila je uhićena, proživjela je težak razvod, a danas svi samo komentiraju njen izgled: Skinula je 20 kg

Krajem devedesetih, Christina Aguilera lansirana je u slavu kao pop princeza, no osjećala se zarobljeno u imidžu "dobre djevojke". Dok su je mediji neprestano uspoređivali s Britney Spears, ona je pripremala pobunu.
Krajem devedesetih, Christina Aguilera lansirana je u slavu kao pop princeza, no osjećala se zarobljeno u imidžu "dobre djevojke". Dok su je mediji neprestano uspoređivali s Britney Spears, ona je pripremala pobunu.
Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Ta prekretnica stigla je 2002. s albumom "Stripped" i rođenjem alter ega "Xtina". S crnom kosom, piercingom i provokativnom odjećom šokirala je svijet, a kontroverzni spot za pjesmu "Dirrty" izazvao je zgražanje javnosti.
Ta prekretnica stigla je 2002. s albumom "Stripped" i rođenjem alter ega "Xtina". S crnom kosom, piercingom i provokativnom odjećom šokirala je svijet, a kontroverzni spot za pjesmu "Dirrty" izazvao je zgražanje javnosti.
Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Aguilera je svoj novi imidž branila kao izraz seksualnog oslobođenja, zacementiravši svoj legendarni status buntovnice poljupcem s Madonnom.
Aguilera je svoj novi imidž branila kao izraz seksualnog oslobođenja, zacementiravši svoj legendarni status buntovnice poljupcem s Madonnom.
Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Nakon ere skandala uslijedilo je razdoblje profesionalnih i osobnih padova. Komercijalni neuspjeh albuma "Bionic" i filma "Burlesque" poklopio se s teškim razvodom.
Nakon ere skandala uslijedilo je razdoblje profesionalnih i osobnih padova. Komercijalni neuspjeh albuma "Bionic" i filma "Burlesque" poklopio se s teškim razvodom.
Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Javnost je svjedočila njezinim borbama, uključujući i uhićenje zbog pijanstva u javnosti 2011. i zaboravljanje stihova himne na Super Bowlu.
Javnost je svjedočila njezinim borbama, uključujući i uhićenje zbog pijanstva u javnosti 2011. i zaboravljanje stihova himne na Super Bowlu.
Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Nakon godina medijskih kritika zbog variranja težine, Aguilera se vratila snažnija.
Nakon godina medijskih kritika zbog variranja težine, Aguilera se vratila snažnija.
Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
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Njezina je karijera priča o stalnim reinvencijama, od retro glamura inspiriranog starim Hollywoodom do futurističkih izdanja.
Njezina je karijera priča o stalnim reinvencijama, od retro glamura inspiriranog starim Hollywoodom do futurističkih izdanja.
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Posljednjih godina, pjevačica je ponovno u fokusu zbog drastičnog gubitka kilograma, navodno više od 20.
Posljednjih godina, pjevačica je ponovno u fokusu zbog drastičnog gubitka kilograma, navodno više od 20.
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Njezina vitka figura pokrenula je lavinu nagađanja o korištenju lijeka Ozempic, iako ona tvrdi da je tajna u "duginoj dijeti" i vježbanju.
Njezina vitka figura pokrenula je lavinu nagađanja o korištenju lijeka Ozempic, iako ona tvrdi da je tajna u "duginoj dijeti" i vježbanju.
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Istovremeno, stručnjaci i obožavatelji glasno spekuliraju o estetskim zahvatima, od botoksa do faceliftinga, koji su joj navodno promijenili lice do neprepoznatljivosti.
Istovremeno, stručnjaci i obožavatelji glasno spekuliraju o estetskim zahvatima, od botoksa do faceliftinga, koji su joj navodno promijenili lice do neprepoznatljivosti.
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Unatoč kritikama da gubi jedinstvene crte, Aguilera danas zrači samopouzdanjem, ignorirajući glasine i ponosno pokazujući novu figuru.
Unatoč kritikama da gubi jedinstvene crte, Aguilera danas zrači samopouzdanjem, ignorirajući glasine i ponosno pokazujući novu figuru.
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Foto: DANIELE LA MONACA/REUTERS
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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