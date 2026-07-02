FOTO Bila je uhićena, proživjela je težak razvod, a danas svi samo komentiraju njen izgled: Skinula je 20 kg
Krajem devedesetih, Christina Aguilera lansirana je u slavu kao pop princeza, no osjećala se zarobljeno u imidžu "dobre djevojke". Dok su je mediji neprestano uspoređivali s Britney Spears, ona je pripremala pobunu.
Ta prekretnica stigla je 2002. s albumom "Stripped" i rođenjem alter ega "Xtina". S crnom kosom, piercingom i provokativnom odjećom šokirala je svijet, a kontroverzni spot za pjesmu "Dirrty" izazvao je zgražanje javnosti.