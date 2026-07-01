Evo tko je Sergej Barbarez i zašto su ga Britanci proglasili najelegantnijim izbornikom

Imenovanje Sergeja Barbareza za izbornika BiH u travnju 2024., bez trenerskog iskustva, dočekano je sa skepsom. Ipak, legendarni kapetan unio je novi mentalitet i neosporan autoritet. Dvije godine kasnije, ostvario je povijesni uspjeh odvevši Bosnu i Hercegovinu na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon dramatičnih pobjeda u doigravanju, "Zmajevi" su pod njegovim vodstvom prošli i grupnu fazu, čime je Barbarez potvrdio da je uspio vratiti pobjednički identitet i vjeru cijele nacije u reprezentaciju. Njegov pristup donio je smjenu generacija i vratio kult reprezentacije.

Uspjeh na terenu pratio je i neočekivani odjek izvan njega. Ugledni britanski list The Guardian proglasio ga je najelegantnijim izbornikom Svjetskog prvenstva. Novinar Charles Antaki s oduševljenjem je pohvalio Barbarezov odabir dvorednog odijela u stilu pedesetih, uparenog s jednostavnom bijelom majicom i tenisicama, opisujući ga kao "sjajan" izgled koji bi vrlo lako mogao postati trend. Priča je dobila i lokalni pečat ponosa jer su besprijekorna odijela koja su privukla svjetsku pažnju kreacija bosanskohercegovačkog brenda Maestro Suits.

Dok svijet bruji o njegovim uspjesima, Barbarez svoj privatni život desetljećima čuva daleko od reflektora. Njegova najveća podrška je supruga Ana, ljubav iz mladosti s kojom dijeli životnu priču. Upoznali su se kao susjedi u rodnom Mostaru, a veza je prerasla u čvrst brak u kojem su dobili sinove Filipa-Andréa i Sergia-Luisa. Ana je uvijek birala život daleko od medijske pažnje, posvećena obitelji dok je Sergej gradio karijeru. Opisuju je kao samozatajnu i elegantnu ženu, čvrst oslonac koji mu je bio ključan za sve životne i sportske uspjehe.

Tko je Sergej Barbarez? Izbornika BiH britanci su proglasili najelegantnijim na svjetskom prvenstvu

Njegov životni put doista je filmski. Karijeru je započeo u mostarskom Veležu, no rat ga 1991. zatiče u Njemačkoj, gdje je stigao u planirani dvotjedni posjet ujaku. Taj posjet pretvorio se u trajni ostanak i početak blistave karijere u Bundesligi. Igrajući za Borussiju Dortmund i Bayer Leverkusen, najdublji trag ostavio je u Hamburgeru SV, gdje je stekao status legende. U sezoni 2000/01. bio je najbolji strijelac lige s 22 gola. Priča o dječaku iz Mostara koji je postao ikona njemačkog nogometa i kapetan BiH, sada je zaokružena trijumfom na izborničkoj klupi, potvrđujući njegov status sportske legende.

*uz pomoć AI-a