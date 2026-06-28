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ČESTITKE!

Veliko slavlje na HRT-u! Iz 'Dobro jutro Hrvatska' podijelili predivnu vijest o voditeljici Maji

Foto: HRT screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
28.06.2026.
u 17:00

Ekipa emisije "Dobro jutro, Hrvatska" uputila je predivnu čestitku voditeljici Maji Ciglenečki.

Većina popularnih HRT-ovih emisija trenutačno je na ljetnoj stanci, no gledatelji omiljene mozaične emisije "Dobro jutro, Hrvatska" ni ovog ljeta nisu ostali bez jutarnjeg programa. Emisija se i tijekom ljetnih mjeseci redovito emitira, pa je i dalje dostupna gledateljima pred malim ekranima. Jedno od prepoznatljivih lica emisije, uz dugogodišnje voditelje Davora Meštrovića i Mirka Fodora, je i Maja Ciglenečki, koja je ovih dana imala poseban povod za slavlje. Naime, ekipa emisije joj je na društvenim mrežama uputila rođendansku čestitku uz simpatičnu poruku: "Sretan rođendan našoj dragoj Zmaji Maji", uz prigodnu fotografiju slavljenice. Maja Ciglenečki rođena je 28. lipnja te je danas proslavila 38. rođendan. Riječ je o Zagrepčanki koja po struci nije novinarka, iako je već godinama dio televizijskog svijeta. Završila je studij engleskog i španjolskog jezika i književnosti te je magistra navedenih jezika. Na Hrvatskoj radioteleviziji zaposlena je od 2010. godine, dok se timu emisije “Dobro jutro, Hrvatska” pridružila 2019.

U ranijem intervjuu za Zagreb.info otkrila je kako joj je vođenje emisije iznimno zadovoljstvo te se osvrnula i na kolege s kojima svakodnevno radi, Davora, Mirka i Ognjena. Istaknula je kako s vremenom među njima vlada sve veća bliskost i prijateljska atmosfera. “Na tjednoj bazi provodimo mnogo vremena zajedno. Sa svom trojicom sam tijekom godina postala bliska tako da svaku našu zajedničku šihtu gledam ne samo kao posao već i kao priliku za druženje”, kazala je tada.

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Uz profesionalni angažman, Maja Ciglenečki najviše uživa u obiteljskom životu. Vrijeme provodi sa suprugom Bojanom te sinovima Leonom i Lukom, koji, kako je ranije otkrila, još uvijek ne pridaju posebnu važnost činjenici da im je mama svakodnevno na televiziji. “Moja djeca shvaćaju moj posao kao i svaki drugi. Znaju odgovoriti na pitanje čime im se mama bavi, ali ne pridaju tome pozornost niti gledaju na to kao na nešto posebno. Doživljavaju naše zajedničke aktivnosti i vrijeme koje provedemo u igri, razgovoru, zagrljajima i poljupcima. Ostalo je manje važno”, zaključila je tada.

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Ključne riječi
rođendan HRT voditeljica Dobro jutro, Hrvatska Maja Ciglenečki showbiz

Komentara 5

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LA
laptopxp1
17:17 28.06.2026.

Najsimpatičnije lice na HTV-u.

SP
Stari panj
18:07 28.06.2026.

Iznimno draga voditeljica 😍

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
07:31 29.06.2026.

nisam uspio shvatiti koja je to PREDIVNA VIJEST? da je nekoj ženi rođendan??? majko mila...

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