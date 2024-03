Alka iskreno o kolegama s estrade: Postoji samo jedan čovjek koji ne priča sa mnom, ali to je njegov grijeh

Alka Vuica, pjevačica s dugogodišnjim iskustvom na glazbenoj sceni bit će panelist u novom showu Nove TV "Tko to tamo pjeva?".

- Divno je biti u novom showu koji je narodan i donosi ljepotu, istinu, emocije i ljubav koja se prosipa u svakoj sekundi ovog vrhunskog i nevjerojatnog iskustva! ''Tko to tamo pjeva?'' je definitivno show koji će vas zaintrigirati i zabaviti, a mene je oduševio! Nije lako biti u showu jer je zahtjevan i iziskuje i znanje i intuiciju, ali baš zato je životan i nevjerojatan! - izjavila je Alka. Glazbenica je napisala brojne hitove koje izvode brojni domaći izvođači, a u intervju za Dnevnik.hr otkrila je kako inspiraciju za brojne hitove crpi iz svog života i priznala je i koju bi svoju pjesmu pjevala do kraja života.

- Uvijek je to pjesma "Laži me", pjesma koja mi je kupila život, najvažnija pjesma u svemu što mi se ikad dogodilo - rekla je Alka. Ne skriva kako ima situacija u karijeri koje bi voljela promijeniti da može.

- Mnoge bi stvari promijenila. Recimo, nikad ne bih dopustila nekim ljudima da mi se potpišu kao koautori pjesme zato što su bili autori glazbe i dodali jedan stih... Isto tako, nikada više ne bih dopustila da kad ja promijenim melodiju zbog boljeg teksta i boljeg vajba, da me autor glazbe ne potpiše! A puno sam puta spasila loše melodije svojim tekstovima i idejama koje su utjecale na melodije koje su mi bile zadane. Da ne pričam o tome da sam trebala puno ranije početi pjevati i biti sama svoj glas - ispričala je.

S kolegama na estradi je, kaže, u dobrim odnosima, ali postoji jedna osoba s kojom ne komunicira.

- Sa svima sam u dobrim odnosima i ljubim i volim sve ljude koje sam susrela na ovom putu... I one koji su mi dužni i one kojima sam ja dužna... Bog ih blagoslovio. Postoji samo jedan čovjek koji ne priča sa mnom, ali to je njegov grijeh, a ne moj... Ja uvijek i zauvijek volim one ljude koje sam voljela. Energija ljubavi je neuništiva - kaže Vuica. Otkrila je kako je njezina najveća ljubav njezin sin. - Majčinska ljubav je mjerljiva jedino sa Božjom ljubavi prema nama. Tko ne kuži, glup je! - poručuje Alka.

