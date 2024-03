Djevojka hajdukovca o teškom porođaju: 'Beba se nije okrenula u ispravan položaj'

Rodila sam na carski rez zato što je naša beba bila okrenuta na zadak, omotala joj se pupčana vrpca oko vrata. Bila sam primorana roditi na carski rez - za Večernji list govori djevojka Hajdukovog napadača Leona Dajakua, Leonie June koja je prije nekoliko dana na svijet donijela svoje prvo dijete - djevojčicu Navu! Atraktivna Leonie otvorila je dušu i iskreno progovorila o svom stresnom porođaju. Najveća podrška u neizvjesnim i teškim trenucima bio joj je naravno 22-godišnji hajdukovac koji joj je prisutnošću na porodu olakšao, a kada je njihova preslatka djevojčica prvi put zaplakala, bili su presretni i uživali u najintimnijim trenucima s njom. Leoni nam je priznala i to da je s Leonom odmah ostala trudna, a kada je došao s treninga kući, priopćila mu je tu lijepu vijest. Sada je ovaj par na kratko vrijeme odvojen zato što Leon ima pripreme sa splitskim klubom, a uskoro će mu se njegove cure - djevojka Leonie i kći Nava pridružiti u gradu podno Marjana. Ovaj njemački par skrasio se u Splitu, a ona nam je potvrdila kako naš najljepši dalmatinski grad gleda kao svoj te se vide u budućnosti upravo ondje.

Rodili ste svoje prvo dijete, čestitamo! Kako je prošao porod?

Hvala vam puno! Rodila sam predivnu djevojčicu i njezino ime je Nava Dajaku. Njezino rođenje bilo je nešto što nikada neću zaboraviti, a iskreno, ništa te kao ženu ne može pripremiti za ovaj trenutak. Oduvijek sam željela imati prirodni porod i to je bilo ono što mi je bilo najvažnije i na prvom mjestu. Ali ipak, stvari su krenule malo drugačije, naša djevojčica se oko 29. tjedna trudnoće još uvijek nije okrenula u ispravan položaj, što me na kraju prisililo da rodim carskim rezom. Nadala sam se da će se okrenuti u ispravan položaj, ali ipak nije. Prihvatila sam tu činjenicu i na kraju dana jedino mi je važno to da smo oboje zdrave. Bio je to zaista lijep trenutak i sve je dobro prošlo.

Kako je izgledao prvi trenutak kada ste primili bebu u naručje?

Bilo je zaista nevjerojatno, a Leon i ja smo oboje bili preplavljeni divnim emocijama. Nositi bebu 40 tjedana i onda napokon prvi put je vidjeti, je dosita najljepši osjećaj na svijetu. Nisam bila svjesna ničega oko sebe i samo sam htjela da su sa mnom Leon i naša malena. Jako smo uživali u takozvanom "prvom zlatnom satu" gdje smo je samo mazili i poželjeli joj dobrodošlicu na ovaj svijet.

Kako je otac vašeg djeteta, nogometaš Hajduka Leon Dajaku reagirao na porod?

Bio je sa mnom i iskreno, ne bih mogla to bez njega. On je moja stijena. Bila sam stvarno jako nervozna kada smo prvi put ušli u sobu na odjelu za carski rez. Bilo je bučno i ljudi su bili oko nas. Bila sam preplavljena emocijama da sam briznula u plač prije nego smo uopće počeli s porodom. Leon mi je zaista dao tu potrebnu snagu i smirenost.

Rodili ste u njemačkoj bolnici...

Da, rodila sam u Njemačkoj zato što znam da su doktori ondje dobri, a i Leonova i moja obitelj živi u blizini. Bolnica u kojoj sam rodila je prve klase, a to mi je bilo najvažnije. Ondje sam odlučila roditi i zato što je položaj bebe, kao što sam već rekla, bio na zadak, a tu je i carski rez. Također, pupčana vrpca omotala joj se oko vrata. Zapravo, to i nije toliko ozbiljna stvar, ali ja ondje poznajem jezik, poznajem i bolnicu toliko godina. A i moja dobra prijateljica je babica u bolnici u kojoj sam rodila...

Koliko se vaša svakodnevica promijenila sada kad imate bebu?

Naša svakodnevica se totalno promijenila, ovo je nešto novo za nas, ali doista prekrasno iskustvo. Ja sam super pozitivna u vezi svega. Leon i ja smo jedno drugom najveća podrška i to nam je najvažnije.

A koliko su roditelji Leona i vas sretni zbog unuke?

Oni su svi jako uzbuđeni i sretni pa već od trenutka kada sam im rekla za trudnoću i bebu. Jako sam sretna što Nava ima tako sjajne djedove i bake s obje strane.

Od sredine prošle godine živite u Splitu zato što je vaš dečko Leon nogometaš Hajduka. Namjeravate li se vratiti u Split?

U Split ću se vratiti što prije, to je naš dom i nedostaje mi. Jako mi je važno da što prije budemo svi zajedno kao obitelj. Naravno da će mi i nedostajati podrška mame, ali naša je situacija takva. Naša obitelji su naravno uvijek dobrodošle u uvijek sunčanom Splitu. Definitivno mi je najvažnije da naša mala obitelj što prije bude na okupu zato što je Leon već u Splitu.

Na koga beba više sliči? Leona ili vas?

Nava je definitivno dobila moje usne, ali to sam već vidjela i na ultrazvuku.

Kao novopečena majka imate li neku dozu zabrinutosti ili nedoumica vezano za bebu?

Iskreno, nemam. Bojala sam se malo kada sam prvi put doznala za trudnoću, ali da budem poštena prema sebi i svima, mislim da je to čak prilično normalno i da se nijedna žena ne bi trebala osjećati loše zbog toga ako se boji. Trudnoća, porod i beba je potpuno jedno novo poglavlje u životu i kao majka morate si dati vremena da odrastete i u tom segmentu. Što sam više odmicala porodu bila sam mirnija. U trudnoći sam se bavila i sportom, a moj svakodnevni život nije se promijenio. Čim bebu majka primi u ruke sve zaboravi, to je čista ljubav.

VEZANI ČLANCI:

Koliko ste dugo priželjkivali dijete?

Da budem iskrena s vama, u jednom smo trenutku opušteno rekli da će se to dogoditi kad za to dođe vrijeme, oboje smo znali da želimo djecu i da smo jedno u drugom pronašli pravog partnera za život. Odmah sam ostala trudna i zapravo sam bila trudna kad je Leon potpisao ugovor s Hajdukom, ali tada to nisam ni znala. Kada sam doznala za trudnoću Leonu sam odmah rekla nakon što se vratio s treninga, a njegova reakcija je bila toliko slatka da to nikada neću zaboraviti.

Tko će biti stroži roditelj?

Dobro pitanje. Kladim se u to da ću ja možda biti malo stroža zato što imamo djevojčicu. Mislim kada malo odraste da će i Leon preuzeti tu stranu strogoće. Dečki našoj djevojčici neće biti dopušteni.

VIDEO: Nikolina Pišek uživala i plesala na partyju