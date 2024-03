Kraj ljubavi! Nakon 11 godina braka razvela se jedna od mnogima najljepših glumica

Info du 8 mars 2024 - Natalie Portman et Benjamin Millepied sont officiellement divorcés - Natalie Portman (bijoux de Grisogono) et son mari Benjamin Millepied - Montée des marches du film "La Tête Haute" pour l'ouverture du 68 ème Festival du film de Cannes – Cannes le 13 mai 2015 Red carpet for the movie "La Tete Haute" for the opening ceremony of the 68 th Cannes Film festival - Cannes on May 13, 2015. Photo: BORDE-MOREAU / BESTIMAGE/BESTIMAGE

Foto: BORDE-MOREAU / BESTIMAGE/BESTIMA