Tisuće ljudi iz cijelog svijeta zasuli profil Švicarca: 'Hrvatska je pokradena isto kao i...'

Više tisuća komentara zasule su od sinoć profile švicarskog predstavnika Nema, pobjednika ovogodišnje Eurovizije na njegovim društvenim mrežama - točnije Instagramu. Uz tek pokoju čestitku na pobjedi, njegov je Instagram sada zatrpan riječima nezadovoljstva. Autori komentara, a ima ih sa svih strana svijeta, uglavnom pišu kako je Hrvatska, to jest Baby Lasagna, "pokradena", kako je žiri oteo našem predstavniku zasluženu pobjedu te kako je sve jasno kada se pogledaju glasovi publike.

- Ista stvar kao s Kärijäom prošle godine - napisao je jedan od komentatora, dok je drugi dodao kako se treba tražiti "pravda za Baby Lasagnu", ali i za nizozemskog predstavnika Joosta koji je izbačen s natjecanja te nije sudjelovao u finalnoj večeri. Uz našeg predstavnika, ekipa na društvenim mrežama traži pravdu i za Italiju i Grčku, koje su, smatraju, bile bolje od Nema i njegova "Codea".

- Hrvatska je trebala pobijediti. I tebi je to jasno - glasio je drugi komentar na Instagramu Nema. Naravno, među kritičarima je mnogo onih iz Hrvatske, no i gledatelji iz drugih zemalja imali su što za reći. Jedan komentar koji se istaknuo jest da nakon ovogodišnje Eurovizije službeni eurovizijski slogan "United By Music", odnosno "Ujedinjeni u glazbi" treba promijeniti slogan u "Podijeljeni u glazbi"...

VIDEO Baby Lasagna: Drago mi je što smo dobro prošli kod publike, oni su ti koji dolaze na koncerte