Kostadinov: Ljudi moji, je li ovo moguće! Dinamo prvi, Lasagna drugi. EBU treba mijenjati glasanje

Aleksandar Kostadinov godinama je bio dio HRT-ove ekipe na Euroviziji i kratko je prokomentirao nastup Marka Purišića:



- Po prvi puta sam se ozbiljno iznervirao, nisam mogao spavati, rano sam se probudio. Sjetio se Mladena Delića, pa ljudi moji je li ovo moguće, Dinamo prvi Lazanja drugi, Hajduk živi vječno pa kad nam se dogodilo ovako nešto.- uzbuđeno je pričao i nastavio- Gledali smo zadnje minute i mislili neće se valjda usuditi žiri prtljat po ovakvom odazivu publike, ali usudio se. Ali 200 milijuna ljudi u svijetu ovo gleda, a Marko je premoćno pobijedio. Pobjednik je u televotingu bio peti, tim više me iznenadio žiri. Ocjenjivali su poruku, a ne pjesmu. Ali druge poruke nisu ocjenjivali, to je ok, ali za manji okvir. Da je bilo tako, Nemo ne bi pobijedio. Matematički, ako nisi među prve 3 u publici, ne bi žiri smio tako unisono...Slimane i Marko su skupa dobili 5 dvanaestica...Mislim da EBU treba razmisliti ipak i o mišljenju i željama i količini glasova publike, da to ima važan dio u radu žirija. Posebno kad je ovako enormna razlika. Marko je donio ono kaj Eurosong treba: show i nastup. Deset dana svi ozbiljni i američki mediji su pisali o Euroosngu uz njegovu fotografiju-zaključio je Kostadinov.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.