Nema ni grama sala u 5. desetljeću i nakon 3 trudnoće: Slavna glumica ovime drži tijelo vitkim

Slavna glumica i poduzetnica Jessica Alba u travnju će proslaviti 45. rođendan, a unatoč trima trudnoćama, može se pohvaliti figurom na kojoj bi joj pozavidjele i dvostruko mlađe. Svoju tajnu ne krije, ističući kako je za njezin izgled prvenstveno zaslužna prehrana. Iako vježba dva do tri puta tjedno, Jessica Alba otvoreno priznaje da je prehrana ključ njezine vitkosti.

- Kada vježbam, tijelo mi bude zategnutije i osjećam se jačom, ali moja prehrana je najvažnija ako želim biti vitka. Tada ne jedem gluten, mliječne proizvode, prženu i prerađenu hranu. Držim se jelovnika koji ima malo šećera i ugljikohidrata, a puno proteina i povrća - izjavila je glumica u razgovoru za Women's Health 2020. godine.

A jednom prilikom otkrila je i kako izgleda njezin fitness plan: - Moram se znojiti. Završiti trening kao da sam upravo istrčala maraton. Jako mi treba vježba. Osjećam se beskorisno ako se ne znojim i ne umorim do krajnjih granica - priznala je glumica, koja obožava pilates. - Zahvaljujući pilatesu svaki mišić je došao do izražaja. Nikada nisam mogla zamisliti da je pilates tako dobra vježba. Vježbam s prijateljima i jako je zabavno. Volim se kretati, trčati, znojiti. Volim raditi čučnjeve pa skokove. Nije mi strano ni planinarenje, plivanje ili vožnja bicikla jer znam da će mi to lijepo oblikovati tijelo - opisuje program tjelovježbe Alba.

Kako bi održala ravnotežu i izbjegla osjećaj stroge dijete, Alba se pridržava pravila "4-3". Četiri dana u tjednu jede isključivo namirnice biljnog podrijetla i ne pije alkohol, dok si preostala tri dana, obično vikendom, dopušta fleksibilnost. Općenito izbjegava prerađenu hranu, gluten, mliječne proizvode i šećer. Želju za slatkim utaži voćem ili medom, a za hidrataciju pije puno vode i kokosovu vodu. Njezin trening, koji uključuje pilates i vježbe visokog intenziteta, samo je nadopuna ovom režimu.