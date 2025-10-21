Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
BILA JE I NJEGOVA VELIKA OBOŽAVATELJICA

FOTO Evo kako danas izgleda žena koja je Dražena Petrovića odvela u smrt, doživjela je brojne tragedije

München: Djevojka Dražena Petrovića, Klara Szalantzy na utakmici hrvatskih košarkaša na Eurobasketu, 1993.
Foto: Sinisa Hancic
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
21.10.2025.
u 12:02

Klara je, navodno, prije nego što je ušla u vezu s Draženom bila njegova velika obožavateljica te je nastojala stupiti u kontakt s njim preko njegova tadašnjeg menadžera.

Da je živ, neprežaljeni košarkaški genijalac kojeg su mnogi zvali i Mozartom ovog sporta, Dražen Petrović bi 22. listopada proslavio svoj 61. rođendan. Nažalost, košarkaš je preminuo 1993. godine, ali je ostavio brojne uspomene koje podsjećaju na to kakva je ljudska i igračka gromada bio. Karijeru je Dražen počeo s 15 godina u Šibenki iz koje je 1984. prešao u Cibonu. S vukovima je osvojio dva naslova europskog prvaka, Kup pobjednika kupova, jedan naslov jugoslavenskog prvaka te tri kupa bivše države.

Uslijedio je odlazak u madridski Real 1988. s kojim je uzeo španjolski Kup i europski Kup pobjednika kupova. No njegova sudbina bila je najjača košarkaška liga svijeta, gdje je došao 1989., iako je još 1986. bio biran kao 60. izbor drafta od Portland Trailblazer, s kojima je izborio i finale NBA lige. Nakon toga otišao je u New Jersey, gdje je u sezoni 1992./1993. izabran u treću najbolju momčad NBA lige.

Nakon toga njegov život tragično je ugašen. Tog kobnog 7. lipnja 1993. vraćao se iz Poljske s još dvije žene. Oko 17.30 toga dana golf se punom brzinom zabio u kamion-cisternu, a Dražen, koji je sjedio na suvozačkom mjestu, na mjestu je poginuo na njemačkoj autocesti. S njim su u automobilu tada bile njegova djevojka Klara Szalantzy i njezina prijateljica Hilal Edebal, inače talentirana košarkašica Sveučilišta Niagara.

FOTO Udala se Sara Pukanić, kći pokojnog Ive Pukanića! Sudbonosno 'da' izgovorila glumcu
München: Djevojka Dražena Petrovića, Klara Szalantzy na utakmici hrvatskih košarkaša na Eurobasketu, 1993.
1/16

Automobil je vozila upravo Draženova djevojka Klara koja se na kraju uspješno oporavila, a ubrzo nakon toga vratila se za volan. Godine 2001. udala se za legendarnog njemačkog nogometaša Olivera Bierhoffa, a šest godina nakon "uzimam" rodila mu je i kćerkicu. Godine 2010. u osmom mjesecu trudnoće Klara je izgubila dijete, a iste godine preminuo je i njezin brat Ladislav. Klara se nikada nakon nesreće nije javila prijateljici Hilal, ali ni Draženovoj obitelji te majci Biserki Petrović. – Ona je monstrum. Nije čak ni s Hilal u kontaktu. Nije ju posjećivala ni dok je bila bolesna iako su dugogodišnje prijateljice i igrale su košarku zajedno od malih nogu. Hilal je studirala u Americi i kada se vratila, Klara ju je pozvala da idu zajedno u Frankfurt po Dražena – rekla je jednom prilikom Biserka Petrović.

Naš glumac potresen gubitkom kolege i velikog prijatelja, neutješan je: 'Moj brat, čovjek čiju sam dušu poznavao'
München: Djevojka Dražena Petrovića, Klara Szalantzy na utakmici hrvatskih košarkaša na Eurobasketu, 1993.
1/23

Klara je, navodno, prije nego što je ušla u vezu s Draženom bila njegova velika obožavateljica te je nastojala stupiti u kontakt s njim preko njegova tadašnjeg menadžera. Kada je došla na jednu njegovu utakmicu, uspjela ga je čak i upoznati te se par ubrzo i zbližio. Prošle godine početkom srpnja, Klara je fotografirana u Münchenu u Njemačkoj sa svojim suprugom Oliverom Bierhoffom na utakmici Španjolske i Francuske. U galeriji iznad pogledajte kako ona danas izgleda.

Ključne riječi
djevojka Klara Szalantzy Hilal Edebal Dražen Petrović košarkaš smrt showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još