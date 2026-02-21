Naši Portali
ŽIVOT JU NIJE MAZIO

Teška životna priča nove natjecateljice 'Survivora' slama srca: 'S 11 godina život mi se promijenio'

21.02.2026.
u 10:44

Nova natjecateljica Survivora, Elizabeth Zacero ima tešku životnu priču o kojoj je sada otvoreno progovorila.

Nova TV je počela reklamirati nove kandidate popularnog showa "Survivor", a nova kandidatkinja koja se svakako istaknula je upravo Elizabeth Zacero, koja, kako navode u ovu avanturu ne ulazi impulzivno, već iza nje stoji niz životnih iskustava koja su je naučila izdržljivosti, prilagodbi i borbi bez odustajanja. U razgovoru je otkrila što ju je potaknula na prijavu u ovom showu te koliko ju je život već testirao i kakva će biti kada nestanu komfor, sigurnost i njezina svakodnevica. "Moj presudni trenutak za prijavu u Survivor je bio da sam htjela iskusiti život bez ičega jer mislim da dosta stvari uzimamo zdravo za gotovo, a isto tako i smrt moga oca mi je pokazala kako je život krhak i brz i treba se iskoristiti svaka prilika", iskreno je priznala djevojka u razgovoru za Showbuzz. "Od Survivora ne očekujem ništa pretjerano, osim iskustva da ja to mogu i da sebi dokažem da sam stvorena i za taj svijet ako je potrebno. Što se tiče mentalnog zdravlja i raditi pod pritiskom jaka sam u tom segmentu jer sam vječni pozitivac, borac sam sigurno jer sam prošla dosta situacija u kojima bi netko samo odustao, a ja kao uporni jarac marširam dalje...", dodala je.

Jedan period života posebno je obilježio njezino djetinjstvo i odrastanje. "U životu sam prošla dosta situacija koje su me naučile izazovima i zato cijenim i dobre i loše stvari jer grade karakter. Rekla bih najteže tada, ali sada vidim koliko mi je dobrog to donijelo, ali definitivno kad su mi s 11 godina priopćili vijest da je tata doživio dva moždana i da će ostati invalid i tako je i bio punih 13 godina, tako da morali smo se prilagoditi situaciji i počeli smo dosta rano brat i ja raditi i to nas je prilagodilo u jako sposobne ljude, gdje iskreno, sada mi je sve mačji kašalj", iskreno je ispričala ambiciozna i neustrašiva djevojka.

U Survivoru i plemenu kojem pripadne ne vidi se kao dominantna, već više kao oslonac. "Smatram se timskim igračem, ne volim se previše naglašavati ali tu sam za sve što treba i kad treba", priznaje. Kroz godine je, kaže, donijela odluku koja joj je promijenila smjer. "Životna odluka koja mi je promijenila sve je da ganjam ono što ja želim i da si ispunim život s uspomenama i odreknem se toksičnih ljudi iz svog života koliko god to boljelo, jer na kraju krajeva tvoj je život i bolje ga je provesti na svoj način i sam nego žaliti za ono što nismo napravili za sebe. Tako da to je odluka koju stalno moraš donositi i ponavljati", istaknula je, a njezin svakodnevni život ispunjen je izazovima i disciplinom. "Bavim se glumom, pjevanjem, plesom na šipci i plesom na svili. Što se tiče fizičke aktivnosti ne vjerujem da će se razlikovati, a bome ni psihičke. Život umjetnika je jedan posebni Survivor za sebe i kolege će me razumjeti", zaključuje. Ostaje nam vidjeti kako će se Elizabetha snaći u ovom surovom showu.

ST
starivol
11:37 21.02.2026.

Čisto usput,"junakinja" filma "Goli pištolj 33 1/3" Anna Nicole Smith o medijima: "Tužna životna priča mi donosi pedeset puta veću zaradu od sretne".

