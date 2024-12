Akrobatkinja Tamia Šeme pobjednica je 11. sezone Supertalenta! Jeste li zadovoljni izborom?

U spektakularnoj završnici 11. sezone Supertalenta nastupilo je fantastičnih devet kandidata koji su u posljednjoj emisiji najgledanijeg showa u Hrvatskoj pokazali svu raskoš svojih talenata. Po završetku svih nastupa, žiri je odabrao troje superfinalista – Tamiu Šeme, Matiju Hanževačkog i plesnu skupinu Step N’ Jazz, a odluku o odabiru pobjednika preuzeli su gledatelji. Najviše njihovih glasova osvojila je akrobatkinja Tamia Šeme koja se u Sloveniju vraća s prestižnom titulom 11. Supertalenta i novčanom nagradom od 30 tisuća eura!

Akrobatkinja Tamia Šeme, koja je na audiciji osvojila zajednički zlatni gumb žirija, u finalu je izvela nastup koji ih je ponovno ostavio bez teksta i potvrdio da su na audiciji donijeli ispravnu odluku. Koristeći svilu za svoje akrobacije, podigla je granice izvedbenih mogućnosti, a njezin nastup bio je apsolutno izvanserijski, što je prepoznala i publika nagradivši ju gromoglasnim pljeskom. Davor Bilman je s divljenjem istaknuo: „Ovo je zaista dokaz da je jako lijepo biti u finalu na ovom mjestu. Volio bih i da sam na mjestu gledatelja jer onda ne bih imao nikakve dileme što se tiče tebe. Bila si savršena, turbo, mega, ultra i ono što bih samo naglasio – ja nikad nisam vidio nekog tko se toliko brzo penje kao ti. Mogla bi trenirati marince koliko se brzo penješ, a ovo sve ostalo je bilo savršeno – od svih ovih dropova koje nismo nikad vidjeli, do glazbe i usklađenosti, baš onako finale finala, bravo." Snimku pobjedničkog nastupa možete pogledati OVDJE.

Martinin zlatni gumb, plesna skupina Step N’ Jazz iz Dubrovnika, na pozornicu je donijela pravu božićnu čaroliju uz plesni spektakl pun energije i radosti, savršen za blagdansko raspoloženje. Maja, čija se pjesma našla među njihovim glazbenim repertoarom, s ponosom je istaknula: „Ja sam u zadnjih mjesec dana imala 4-5 nastupa u Dubrovniku i svaki put kad sam došla su mi ljudi rekli – naše djevojke su bile kod vas. Užasno su ponosni ljudi na vas, imam osjećaj da vas svatko tamo poznaje ponaosob, jako vas cijene, veličaju i to je jako lijepo kad si u rodnom gradu toliko priznat, poznat i kad su ponosni na vas. Drugo, djevojke, što da vam kažem? Hvala vam najljepša za pjesmu. To ‘daleko je daleko, daleko je sutra’ – za vas nema sutra, za vas je večeras iznimno ključna večer, bili ste fenomenalni.” Martina Tomčić samouvjereno je dodala: „Kako ja volim kako imam nos za te zlatne gumbove u svim prijašnjim sezonama i u ovoj. Moj nos jako zna prepoznati, no ja bih samo rekla, odnosno nadopunila Maju – nije lijepo biti prepoznat samo u rodnom gradu jer ja znam da ste vi već sad prepoznati i puno šire, a nakon ovog finala što ćete biti prepoznati... worldwide iliti po cijelom svijetu.”

Mađioničarski par Solange i Arkadio uveo nas je u magični svijet iluzija i romantike, još jednom potvrđujući da su nenadmašni majstori trikova s kartama i brzog presvlačenja. Njihova izvedba bila je prava scenska čarolija, a Maja je sa smiješkom komentirala: „Nevjerojatno. Doista nevjerojatno. Prvi put ste me oduševili, drugi put smo vas toliko nahvalili. Sad se već osjećam pomalo glupo jer doista ne razumijem kako to radite. Sve radite toliko dobro, pokušavam naći grešku, ali čini se da nikad ne griješite. Sjajni ste, voljela bih vas gledati još puno puta.“

Dvanaestogodišnji slavuj Adi Mrgan očarao je izvedbom pjesme „Đurđevdan“, unoseći u nju emocije i strast. Njegov glas ispunio je studio i dirnuo sve prisutne, a Maja je izjavila: „Adi, od stajlinga, tvog ulaza, odabira pjesme, ali čagica, odnosno ples! Ljudi, ja ovo nisam vidjela sto godina. Za sve one koji nisu ubrali kako je on lijepo udarao tim mikrofonom o ručicu – sve je bilo kako treba. Kako si otpjevao ovu pjesmu, dakle, tako si me oraspoložio. Bila sam ja vesela i prije, ali sad sam još veselija. Baš mi je bilo super s tobom.“

Samozatajni akrobat Matija Hanževački za posljednji nastup u Supertalentu priredio je spektakl koji će mnogi još dugo pamtiti, a naročito ženski dio žirija i gledateljstva. Uz plesne akrobacije u zraku i elemente koje dosad nismo imali prilike vidjeti, Matija je u svoj golišavi nastup dodao vodu koja je vizualni dojam, kao i temperaturu u studiju, podigla za nekoliko stepenica. „Sve bolje od prvog i drugog Matijinog nastupa je mokar Matija Hanževački. Ova voda nas je iznenadila i ovo osvježenje ti jako dobro pristaje... Matija, prvi dio tvoje izvedbe, ono što si izveo na jednoj ruci je bilo ozbiljno teško. Kao što ste vidjeli, nisam gledala samo estetiku nego i vještinu i jednostavno se moramo složiti da smo mi jedan dinamičan duo koji je stvoren za jedan tako umjetnički suživot, možda ne zajedno, ali ovako na daljinu djelujemo sjajno. Od mene toliko”, poručila je Maja kroz šalu, a Martina je dodala: „Ja mislim da je Maja nadmašila samu sebe u komentaru, kao što si sasvim sigurno ti nadmašio sve nastupe do sada i ako stavimo po strani koliko si miljenik ženske publike i ženskih članica žirija i ako se malo usredotočimo isključivo na nastup koji si ponudio, ja mislim da si ti jedan od onih kandidata po kojima možemo pisati pravilnik nastupa u Supertalentu. Od audicije do finala, koliko je vidljiv tvoj napredak i koliko si razvijao svoje vještine, ali i svoj pristup radu, to je zbilja ne za pohvalu, nego naprosto ovako javno za istaknuti.”

Šarmantni 13-godišnji pjevač Viktor Kolmar na pozornicu je donio eksploziju mladenačke energije izvedbom pjesme „Hajde reci što“, a njegova karizma i glas još jednom su osvojili publiku i žiri. Davor je poručio: „Viktore, mi tebe zovemo teen star – ti si naša tinejdžerska zvijezda, iako si imao jako zreo nastup. Ja bih te nazvao junakom. Zašto? Zato što si u pjesmi pitao što će ti ona – samo te dovela do sto muka, a na muci se poznaju junaci. Tako da, evo, imao si priliku i ispao si junak.“

Plesna skupina Talent House oduševila je dinamičnom izvedbom s naglašenom porukom o životnim odabirima. Njihov plesni spektakl bio je savršeno sinkroniziran, uz koreografiju koja je prodrmala publiku i žiri, a Fabijan Pavao Medvešek je zaključio: „Ono što ja volim kod dobrih plesnih skupina je kada njihove točke nemaju kraja, dakle kada se iz jednog rodi drugo, pa treće... Obožavam promjene glazbe, koreografije, kostima i prostora. Bilo mi je zanimljivo gledati vas dok plešete. Ne znam koliko ste svjesni toga koliko ste ozbiljni i onako mračno, na neki način, fokusirani na to što radite. Htio bih istaknuti da ovisi o našem životnom dobu kad su nam neke stvari posebno važne. Vidim da je vama ovo u ovom trenutku možda najvažnija stvar kojom se bavite. Zaista je bio užitak gledati vas kako uživate.“

Pjevač Matija Petrić, Fabijanov zlatni gumb, impresionirao je snažnom izvedbom pjesme „Zar je voljeti grijeh“. Njegov prodoran vokal i emotivni nastup oduševili su publiku, a Martina Tomčić pohvalila je njegovu tehniku riječima: „Matija, sjećaš li se mog komentara na audiciji? Rekla sam ti da poznajem još samo jednog muškog vokala koji može ženske lage izvesti s tom lakoćom, a istovremeno jačinom i toliko odmaknuto od muške boje dočarati. To je Alen Bičević, koji je, znamo, pobjednik showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’. Bojim se da je on odlučio uhoditi svoju konkurenciju jer zna i on da je Supertalent zapravo prva stepenica od audicije prema ‘Tvoje lice zvuči poznato’. Zato, prijavite se svi u iduću sezonu Supertalenta jer nikad ne znate kamo će vas ova emisija odvesti. Tebe je dovela ravno u finale.“

Plesni duo Miran i Anja zatvorili su finalnu večer energičnim i emotivnim nastupom koji je spojio strast, vještinu i savršenu koordinaciju. Njihova izvedba bila je prava eksplozija emocija, a Maja je kroz suze poručila: „Ja ne znam što je sa mnom. Bilo je sve normalno kad je krenulo i još si mislim – zašto se oni više ne igraju skupa. Malo mi je to bilo, ono, ajde, sad će odmoriti on, pa ona. Pa sam se divila jednom, pa drugom. I onda ste se spojili i mene je opralo. Tako ste se spojili – ljubav, i to u zraku“

Finalna večer 11. sezone Supertalenta donijela je nezaboravne trenutke ispunjene talentom, strašću i emocijama. Svaki finalist dao je najbolje od sebe, pomičući granice onoga što smo do sada vidjeli na pozornici, a put prema pronalasku idućeg Supertalenta već počinje jer prijave za 12. sezonu su otvorene, a svi kandidati koji žele zasjati na velikoj pozornici, mogu se prijaviti na novatv.hr/prijava.

