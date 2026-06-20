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BOGATA KARIJERA

Preminuo je James Burrows, legendarni redatelj hit serije 'Prijatelji'

An Evening Honoring James Burrows
Foto: AdMedia
1/3
VL
Autor
Hina
20.06.2026.
u 12:43

U karijeri koja je trajala više od 50 godina, Burrows je osvojio 11 nagrada Emmy i pet nagrada Udruženja američkih redatelja

James Burrows, legendarni redatelj nekih od najomiljenijih američkih humorističnih serija, među ostalima Prijatelja, preminuo je u 85. godini, prenosi u subotu BBC. Poznat i kao sukreator humoristične serije Kafić Uzdravlje, Burrows je režirao više od tisuću epizoda drugih klasika 'sitcoma', uključujući Prijatelje, Teoriju velikog praska i Will i Grace. Odvjetnik Tom Hoberman potvrdio je Burrowsovu smrt "s dubokom žalošću" za CBS News, američki partner BBC-ja. U karijeri koja je trajala više od 50 godina, Burrows je osvojio 11 nagrada Emmy i pet nagrada Udruženja američkih redatelja.

"Slavimo izvanredan život i trajno naslijeđe Jamesa 'Jimmyja' Burrowsa, koji je danas mirno preminuo okružen svojom voljenom obitelji", priopćila je obitelj. "Više od pet desetljeća, Burrows je bio jedan od najutjecajnijih i najdražih redatelja u povijesti televizije. Kao legendarni redatelj, mentor i kreativna sila, pomogao je oblikovati generacije komedije i donio neprocjenjivu radost publici diljem svijeta", dodala je.
Ključne riječi
showbiz serije Kafić uzdravlje Prijatelji James Burrows

Komentara 1

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IZ
ivan.zorger
12:52 20.06.2026.

Znači, dosadnija i idiotskija serija ne poooostoji

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