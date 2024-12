Slavni hrvatski reper godinama vodi bitku s ovim poremećajem o kojem se malo govori, zbog toga izbjegava intervjue

Jedan od najutjecajnijih repera s ovih prostora, Edo Maajka, danas slavi svoj 46. rođendan. Iza uspješne karijere krije se i osobna borba s anksioznošću i napadima panike

Edo se prošle godine otvorio o borbi s anksioznosti i smatra da mu je to bila dobra odluka. - Ja sam imao velikih problema i dan danas s anksioznošću. Izbjegavam neke velike intervjue, nema me na televiziji, volio bi da to nije tako ali je*i ga. Takav sam i imam taj problem koji je nekad izraženiji nekad manje. Ja mislim da se o tome treba jako puno pričati, rekao je Edo u razgovoru za In Magazin.

Prethodno je bio na promociji knjige 'Depra', urednika i voditelja HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandra Stankovića. Naime, Edi je Stanković među prvima dao da pročita knjigu, te ga je pozvao i da govori na promociji. - Kod Ace mi je prvih pet, deset minuta razgovora bilo užasno. U tim se minutama koje subjektivno traju vječnost gubim, ali ako preživim prvi napad, mogu dalje. Opušteniji sam. Te je trenutke Aco u knjizi izvrsno opisao: gasiš se, gubiš tlo pod nogama - ispričao je Maajka za Telegram.

Dodao je i da je zbog toga odgađao intervjue i povlačio se, te se nadao da će drugi odustati. - Ispadnem š***k, novinari me traže intervju koji će koristiti promociji mojih pjesama, a ja jednostavno ne mogu. Onda odgađam, povlačim se, nadam se da će poziv nekim čudom nestati ili da će sugovornik odustati. Neke sam intervjue i TV nastupe odbio i ljudi koji su mi zamjerili, ne razumjevši da je istina kad kažem: oprostite, ne mogu, jednostavno, ne mogu ja to. Naljute se na tebe i protumače kao bahatost - priznao je.

Kazao je kako mu je lakše dok nastupa jer je mobilan i fokusiran na tekst. - Na stageu sam mobilan, kad repam fokusiram se na tekst i, ako me primi tjeskoba, izgubi se vrlo brzo. Jer je to izuzetno fizički, gotovo mehanički ispucavaš sve iz sebe. Da moram pjevati neke komplicirane i zahtjevne melodije, vjerojatno ne bih uspio - kazao je. Jedno vrijeme pio je i tablete, no on smatra da je to bilo trošenje vremena i da treba shvatiti svoj problem i pokušati promijeniti navike.

- Shvatio sam da mene lijekovi ne vode nikuda. Problem je što psihoterapeuti imaju svoje šablone. Procijeni te, kaže ‘to je to, a za to su ove tablete.’ Ali kod napadaja panike, tablete su samo trošenje vremena, jer moraš skontati koji ti je vrag i pokušati promijeniti navike - tvrdi reper. Dodao je i da danas svoje iskustvo pokušava iskoristiti kako bi pomogao drugima.

- Generalno postoje ljudi koji su emotivci i koji sve stvari doživljavaju intenzivnije nego ostali, bez obzira kakav im je financijski ili društveni status. Jednostavno, namirišem takve ljude. Kad prepoznam to kod mladih ljudi, dam im do znanja da je to kako se osjećaju OK - otkrio je glazbenik. Osvrnuo se i na društvene mreže. Misli da su pogoršale stanje. - Kada Alisa pita gdje može naći nekog normalnog, mačka joj odgovara Nigdje nema normalnih. Svi su tako različiti i nenalik jedan drugome. I to je po meni normalno.

Ono što mu daje najveći poticaj za dalje i smirenost, kaže Edo, to je obitelj. U društvu supruge i kćeri Ariel – Yasmin njemu je kaže, najbolje. - Ja uživam kod kuće. Ja sam ti obiteljski hrčak, ne volim izlazit previše. Kad izlazim to su svirke i to mi je posao i izlazak. Tako da sam ti kućni lik.Jaaako sam popustljiv otac, i ne valja mi to, ja to priznam. Jako sam popustljiv, jebi ga ja sam izbjegličko dijete i ljudi nisu bili popustljivi prema meni i sad sam to možda krenuo na previše ali mislim da je najbitnije biti prisutan i ja sam zadovoljan svojom prisutnošću i djeca nisu mi, oni imaju svojih 60-70 posto sebe i to tako treba biti, kaže.

Inače, Edo je kroz karijeru osvojio brojna priznanja, uključujući pet Porina. Njegova diskografija obuhvaća sedam studijskih albuma, među kojima se posebno ističu "No sikiriki", "Balkansko a naše" i najnoviji "Moćno". Surađivao je s brojnim regionalnim umjetnicima, od Rade Šerbedžije do Vojka V. Pjesme poput "Prikaze" i "Saletova osveta" postale su instant hitovi, a posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima nastup u zagrebačkom Domu sportova 2004. godine, kada ga je najavio legendarni Oliver Mlakar.

Od 2011. godine u braku je s Lilach, s kojom ima kćer Ariel-Yasmin. Nakon života u Tel Avivu, vratili su se u Zagreb 2016. godine. Danas se, uz glazbu, bavi i drugim kreativnim projektima, uključujući rad na scenariju za animirani film s Velimirom Grgićem.

