VIDEO Amerikanac koji je kupio bunker za 8000 eura u Hrvatskoj pokazao napredak, pratitelji ga napali

Američki influencer Justus Reid, poznat po svojim glazbenim obradama i videozapisima o životu na Balkanu, ponovno je oduševio svoje pratitelje napretkom na svom neobičnom imanju u Hrvatskoj. Nakon što je ranije kupio kuću za 5000 eura, njegov novi projekt je obnova bunkera koji je platio 8000 eura. U posljednjem videu, podijelio je ključan trenutak za svaki dom - dolazak tekuće vode, uzviknuvši: "Nikada više neću uzimati tekuću vodu zdravo za gotovo!"

Video započinje jednim od prvih velikih zahvata na bunkeru: zamjenom starih, teških metalnih vrata. Originalna vrata, koja su se otvarala masivnim, starinskim ključem, pružala su sigurnost, ali su unutrašnjost ostavljala u potpunom mraku. Uz pomoć svog susjeda Igora, čiji su povratak mnogi pratitelji u komentarima oduševljeno pozdravili, Justus je uklonio stara vrata i čelični okvir. Postavljena su nova, bijela PVC vrata s ostakljenim panelima koja su prostor napokon ispunila svjetlom.

Ova promjena izazvala je podijeljene reakcije. Dok su jedni pozdravili modernizaciju, drugi su izrazili žaljenje za starim vratima. "Zašto uklanjaš nevjerojatne komade poput ulaznih vrata i stavljaš jeftina, bijela, uobičajena plastična vrata i prozore?", upitao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao kako su stara vrata bila sigurnija. Ipak, za Justusa je prioritet bio funkcionalnost i unošenje dnevnog svjetla u betonsku unutrašnjost.

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Glavni dio videa posvećen je iscrpnom procesu uvođenja vode u bunker. Budući da se objekt nalazi na zabačenoj lokaciji, pothvat je zahtijevao opsežne građevinske radove. Njegov prijatelj Vedran narančastim je bagerom iskopao duboku rupu za šaht vodomjera i stotine metara kanala uz makadamski put kako bi se cijevi spojile na glavni vodovod. U videu je prikazan cijeli postupak, od polaganja cijevi do dolaska djelatnika lokalnog vodovoda koji su obavili spajanje.