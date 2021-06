Ako ste se ikada pitali zašto ljudi gledaju Brze i žestoke, svi odgovori su u ovom filmu

Svi već znamo sve o tome – jednostavan, sada već klišeizirani zaplet, neambiciozna do loša gluma, spektakularne jurnjave koje kulminiraju s puno buke i lomljave. I sve je pri tome izuzetno zabavno! No, iza svakog nastavka pitamo se zašto to ljudi baš toliko gledaju da je serijal dogurao do već devetog nastavka s time da je planiran još jedan, kao i dva spin-offa. Pa, svi odgovori leže u F9, odnosno Brzi i žestoki 9 koji se upravo vrti u domaćim kinima s prilično dobrim rezultatom obzirom da je već počelo Europsko prvenstvo u nogometu. Čisto da se osvrnemo na sadržaj, u F9 ćemo upoznati Dominicovog mlađeg brata Jakoba, doznati kako im je poginuo otac, zašto je Dominic završio u zatvoru, zašto ga brat mrzi. Sve je provučeno kroz priču garniranu sa starom neprijateljicom Cipher koju ponovo tumači Charlize Theron te Mr. Nobodyjem kojega opet glumi Kurt Russell, obje su uloge epizodne kao što se vrlo kratko u filmu pojavljuje i Helen Mirren (čisto da prestanemo daviti spomenut ćemo i Gal Gadot s arhivskog kadra te Jasona Stathama također s kratkim pojavljivanjima).

Odgovor na pitanje iz naslova je – pretjerivanje. U Brzim i žestokima od prvog je nastavka sve bilo podređeno atrakciji. Gotovo po filozofiji po kojoj je rađena nekadašnja krimi-kič serija Poroci iz Miamija gdje je uvjet produkcije bio da niti u jednom kadru u scenografiji ne smije biti – crne boje. Ovdje smije, na automobilskim gumama, eventualno na karoseriji. Svaki od likova mora nositi neku svoju karizmu na način kao da su prije bilo čega drugog oblikovani za kakvu video igricu. I doista, počevši s Domom, pa preko Letty, svakako i Briana kojega je tumačio tragično poginuli Paul Walker. Jasno je kako ni u ovom filmu ne može bez reminiscencije na glumca čiji je lik bio integralnim dijelom ekipe te stvorio, posebno s Vinom Dieselom jako prijateljstvo. Ne treba dvojiti da su se iznimni glumci poput Theronove, Russella, svakako i Mirrenove u sve to lako uklopili znajući kako je to izravan put do mlađe publike. Ali, u devetom nastavku tu je Jakob kojeg tumači John Cena, američki hrvač, glumac i voditelj koji energijom i mišićavosti gotovo pa razara kino platno. Apsolutno je dobro pogođen casting za lik Jakoba koji onda s Dominicom tvori dinamični jin i jang koji u ovom visokoprodukcijskom okružju sjajno funkcionira. Sve to, međutim, gotovo je nebitno jer publika kod Brzih i žestokih u kina ne dolazi gledati obiteljsku dramu već što je moguće više akcije i jurnjave.

U F9 to je malo drugačije nego u prvim nastavcima, malo je toga bazirano na uličnom utrkivanju, ali jest na kojekakvom naoružanju i militarističkoj opremi koja je često i u vidu visokotehnološki opremljene 30-metarske labudice. Sve to mora se odvijati u atraktivnom krajoliku gdje je prilično teško pronaći nešto ljepše od Thailanda čijih je nekoliko lokacija u filmu, no one najspektakularnije napravljene su u Gruziji, gradovima Tbilisi i Rustavi. Moramo priznati, koliko god volimo da svjetske produkcije rade u Hrvatskoj nismo sigurni da bismo voljeli da se, barem prema materijalima sa snimanja, blokiraju čitave avenije da bi se napravili kadrovi nevjerojatne destrukcije nekretnina i vozila za potrebe filma. Ali, sve to je nevjerojatno zabavno, spektakularno debelo preko granice pretjerivanja, daleko više od bilo kojeg ranijeg nastavka. U pretjerivanju prije svega tajna je uspjeha ove franšize.

Ako smo se nekako do sada u Brzim i žestokima uspijevali utješiti uvjeravajući se kako je fizikalni model na rubu ali ipak nekako moguć, ovdje to možemo zaboraviti jer redatelj Justin Lin koji je već praktično trgovačka marka Brzih i žestokih dao je svojoj mašti da se razmaše. Da ne spoilamo nekome tko se film sprema gledati, neka odbaci svaku formulu i matematiku iz glave kada sjedne u kino jer sva znanost ovdje jednostavno je završila u toaletu. I to leteći u školjku izravno iz – svemira. Ovdje se leti i skače na nevjerojatne načine, kao ni u jednim Brzim i žestokima do sada, raspolaže gadgetima koje je smislio netko kreativnosti jednake najranijim piscima znan-fan romana. Ali široka publika to voli, čak i kada sve traje dva sata i četvrt kao u F9. Rezultat govori sve – sa 163 milijuna dolara F9 je hollywoodski pandemijski rekorder kao što je i drugi najdohodovniji film svibnja iako je igrao u 26 zemalja manje negoli rekorder Kapetan Amerika: Građanski rat. Ocjena na, recimo, IMDB-u? Pa 5.2. Ne vjerujemo da se bilo tko od producenata oko toga preznojio kada je pogledao na brojač dolara.

Brzi i žestoki nose jednostavnu fomulu mišića, mačizma, brze vožnje atraktivnim automobilima s puno akcije ali koja ne uključuje toliko pucnjave, moguće je kako ova franšiza nosi najpovoljniji omjer zarađenog u odnosu na filmske smrti ikad. Mačizam je s Brzim i žestokima zapravo probuđen iz mrtvih, dobio je neki novi oblik koji je također i dakako pretjeran viškom mišića naoružanja i opreme. Riječ je o mačizmu u kojem kriminalci imaju neki poseban moral, odnosno nisu za zločin predisponirani nego su žrtve stjecaja okolnosti ili vlastite etike prilično nalik nekakvom modernom viteštvu, pa su stoga apsolutno prihvatljivi pogotovo mladima a njihove vratolomije dobivaju smisao. Uske potkošulje, široke hlače i teške cipele na +35 Celzija, obrijane glave, stroga urednost i počešljanost takva kao da ih je uređivao netko sa Sunset Boulevarda okvir su unutar kojeg su stvoreni Dom i Letty, pa sada i pogotovo Jakob.

Mladi će lako pronaći uzor u, primjerice, Domu, iako Vin Diesel sada već teško skriva svojih 54 godine a gluma mu ionako nije bila neka jača strana. Brzi i žestoki su i pametna franšiza. Justin Lin je s Taiwana, starom trnu u peti Kine, no upravo se u Kini film strahovito dobro gledao. Vjerojatno dijelom i zbog povratka Hana kojega tumači američki Korejac Sung-Ho Kang, dakle i mladi jugoistočne Azije mogu imati svojeg heroja. Non-stop akcija s brdom adrenalina i testosterona nezaustavljivi je mamac za mlade bilo gdje kao i za sve one koji traže neobaveznu zabavu a u kinu maksimalnu vrijednost za novac u tom smislu. Naoko jednostavan recept mnogi su probali, ali jedino ga pravilno pripremaju producenti Brzih i žestokih.