Adam okrenuo ploču, nema lijepe riječi za Nikolinu: 'Glumi, želi slavu'

Drama u showu 'Brak na prvu' gotovo je na vrhuncu, a najveće probleme u vezama definitivno imaju Gordana Marelli i Nikolina Tutić. Naime, gledatelji nagađaju da su nakon showa u vezi završili Adam i Gordana, a u jednoj od sljedećih emisija, Adam će svojoj 'supruzi' Nikolini reći sve što mu smeta u njihovom odnosu.

- Kad te pitaju nešto konkretno, ti ne želiš odgovoriti - rekao joj je, a Nikolina mu je ponovno kazala kako ga ne vidi kao svog muškarca te dodala da mu ne želi mu dati priliku.

- Kad me netko ne privlači, ne privlači me - rekla je Tutić

Adam joj je rekao da je trebala prekinuti eksperiment jer joj je ovo već drugi takav ispad, a ona mu je odgovorila da može otići ako želi. Ipak, on inzistira da odluku donese Nikolina.

- Ona od samog početka eksperimenta nije pružila nikakvu priliku. Njoj je ovo bilo potrebno za slavu. Uopće se nije promijenila, to je bila gluma - zaključio je Adam i rekao Nikolini: 'Onda znaš odluku'.