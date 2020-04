Žanamari Perčić o kritičarima: 'Ne volim ljudima soliti pamet'

Žanamari Perčić prošlog je tjedna objavila novu pjesmu "Apokalipsa", koju napisala još prije nekoliko mjeseci. Nakon kraće krize u izolaciji probudila se jednog jutra i rekla suprugu Mariju da je pravo vrijeme za snimanje.

- Ova situacija se može jedino savladati pozitivnom energijom, usmjeriti um na ono što volimo i što zaista želimo raditi 24 sata dnevno. Ako se okrenete kreativnosti i aktivnosti vaš imunitet će to osjetiti te biti vaš snažan saveznik u ovim danima kaosa. Tom sam logikom se i ja uhvatila stvaranja umjesto da tonem u strahove. Ostanite mi zdravi i izdržite ove dane u domovima. Niste sami, iako smo odvojeni zidovima, zajedno smo u ovome. Možda više zajedno nego što smo ikada bili - rekla nam je Žanamari kojoj je život ostao isti što se tiče "kućne dinamike". Međutim, nedostaju joj nastupi i njene prijateljice.

- Maki je u studiju koji nam je dio kuće tako da smo praktički uvijek zajedno. Gabi niti prije nije nešto prečesto išla u vrtić jer se jako przo prehladi tako da joj nije problem ni sada biti kući. Ona sve to jako dobro razumije i nevjerojatno je suosjećajna kad vidi da sam ja zabrinuta. Rekla sam joj da me brine to sto se ne moze druziti s drugom djecom, a ona mi je samo rekla - Nema veze mama, imam tebe, tatu, baku i didu. - kaže Žanamari, koja i dalje pazi na kondiciju.

- Uvijek sam na trening išla u teretanu jer me okolina puna ljudi nabrijanih na fitness i zdrav život motivira, a kući mi se teže motivirati. Dodajte na to još trenutnu neizvjesnu situaciju i dosta lako mogu proći tjedni, a da se niste pokrenuli. Odlučila sam to sebi ne dozvoliti. Sredila sam si svoj fitness kutak u kući i svaki dan se natjeram da vježbam. Radi duha i tijela. Uvijek se bolje osjecam nakon treninga - veli Žanamari i dodaje da ne voli kuhati, a baš ni jesti. Najčešće jedu piletinu, povrće i krumpir.

- Trenutno ne volim ni čokoladu. Mislim da je to sindrom karantene. Kako i moja pjesma “Apokalipsa” kaže - Hrana nema okusa - kaže pjevačica koja često na društvenim mrežama komentira aktualne teme.

- Osobno sam tip koji komentira samo kad ima nesto pozitivno za reći. Ne volim ljudima soliti pamet kako trebaju razmišljati i živjeti svoj život. Isto tako, cijenim ljude koji su takvi. Ako nekog pitam za savjet i mišljenje onda ću naravno prihvatiti i pohvalu i kritiku. Nisam nikad negativna niti ikoga napadam, pa mi bude zaista čudno ako mene netko napadne ili uvrijedi u komentarima. Hvala Bogu to se jako rijetko događa i to isključivo od strane nekih letećih uleta ekipe koja me ne prati. Moji pratitelji su moj team, već su shvatili kakva sam osoba i velika su mi podrška - zaključila je Žanamari.