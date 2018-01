Razvijat ćemo neovisnu i snažnu Novu TV, nismo u Hrvatskoj zbog geopolitike

Ludo Bammens, direktor korporativnih pitanja za Europu u velikoj američkoj investicijskoj kompaniji KKR, u razgovoru za Večernji list, vođenom u utorak u Londonu, govori o planovima KKR-a koji, kao većinski vlasnik United grupe, kupuje Novu TV u Hrvatskoj te Pop TV i Kanal A u Sloveniji.

KKR je, kroz United grupu, kupio CME-ov portfelj u Hrvatskoj i Sloveniji, ali preuzimanje još nije finalizirano. Gdje je zapelo i kako će se rasplesti?

Kad jedna kompanija kupi drugu, pogotovo medijsku kompaniju, postoji niz regulatornih koraka koje treba zadovoljiti. U slučaju Hrvatske mora se obavijestiti Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i Agenciju za elektroničke medije. Obje obavijesti podnesene su u kolovozu 2017. i u studenom smo primili odluku Vijeća (Agencije) za elektroničke medije da neće dati dozvolu za preuzimanje. U osnovi kažu da je to zbog toga što KKR i EBRD već imaju u vlasništvu mrežnog operatera, tvrtku Totalna televizija, i zbog toga što postoji članak zakona koji kaže da ne možete istodobno biti vlasnik operatera i vlasnik televizije kao što je Nova TV. Mogli bismo raspravljati o tome je li to tako zapisano u zakonu ili nije, ali to je odluka Agencije i ono što smo u međuvremenu učinili je to da smo pokrenuli prodaju Totalne televizije kako bismo mogli poštovati tu odluku Agencije. Ta bi tvrtka trebala biti prodana nepovezanoj strani koja nema ništa ni s KKR-om ni s EBRD-om.

Tko je kupac?

Sljedeći tjedan možda ću to moći reći, ali najprije moramo obavijestiti Agenciju. Nakon toga ćemo ponovno predati zahtjev Agenciji u kojem ćemo reći da smo se prilagodili njezinoj odluci i da zakonska prepreka na koju je ukazala više ne postoji.

KKR je velika investicijska kompanija. Kako to da vaši pravni savjetnici nisu bili svjesni toga da bi Agencija mogla donijeti odluku kakvu je donijela?

Naravno, imali smo iscrpne pravne savjete najboljih odvjetnika i svi su zaključili isto: da je jasno pravilo da unutar jedne kompanije ne možete imati obje djelatnosti, odnosno da ne može jedna kompanija biti i mrežni operater i televizijska kuća, ali koncept povezanih tvrtki nikad nije bio primijenjen na to pravilo. Bio je primijenjen na drugi dio tog zakonodavstva koje kaže da ne možete biti vlasnik novina i televizije. Ovo je prvi put da je tako primijenjen. Naravno, u našoj prvotnoj dokumentaciji naznačeno je da će te dvije stvari biti potpuno odvojene u smislu upravljanja. Ali, O.K., drukčija odluka je donesena i poštovat ćemo je.

Nakon tog preslaganja, očekujete li da će Agencija imati primjedbe na vaše preuzimanje Nove TV na temelju nekih drugih argumenata? Vidjeli smo u Sloveniji da su vlasti razmatrale ima li nedopuštene koncentracije koja narušava medijsku pluralnost.

U Sloveniji je Ministarstvo kulture tijelo koje je ravnopravno hrvatskoj Agenciji za elektroničke medije i već je u rujnu dalo zeleno svjetlo. Ono što je još u tijeku u Sloveniji tiče se agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i to ćemo riješiti vertikalnom integracijom. Što znači da, ako ste vlasnik kabelskog operatera s velikim udjelom na tržištu, kao što je Telemach, i vlasnik ste proizvođača sadržaja, operater se mora pobrinuti da se ne dogodi situacija u kojoj nećete nuditi svoje TV kanale Telemachovim konkurentima, čime biste konkurenciji zatvorili pristup tim kanalima. Ili da se ne dogodi situacija da operater neće prenositi konkurentske TV kanale, čime biste zatvorili pristup konkurenciji na strani sadržaja. Dakle, to sada provjeravaju i mislim da će sve biti u redu. U Hrvatskoj, s druge strane, nema takvog rizika. Jer, osim Totalne televizije, koja ima vrlo malen udio na tržištu, dva ili tri posto, odnosno 30 tisuća korisnika, nema takve situacije. A Totalna televizija sada neće više ni biti u našem vlasništvu.

Recite nam nešto o općoj ideji, planu, zašto investirati u taj segment medijskog tržišta i kako želite razvijati kupljene kompanije. Kakva je njihova budućnost?

Naša investicija zapravo je počela s United grupom koju EBRD podržava od 2004., a mi smo unutra otprilike četiri godine. Ideja je oduvijek počivala na tome da ovdje vidimo jedan dio Europe u kojemu razina i kvaliteta usluga komunikacija nije na europskom standardu. Govorimo o razdoblju prije šest-sedam godina. U takvoj situaciji, iz investitorske perspektive dođete do zaključka da možete nešto učiniti imate li iskustva u telekom industriji. Možete se kao privatni konkurent izgraditi na tom tržištu i početi natjecati. I to na regionalnoj razini. I u infrastrukturi i u sadržaju.

Je li vaš plan izgraditi vrijednost kompanije kako biste je prodali za nekoliko godina ili dugoročno ostati?

Naš investicijski plan mora biti ispunjen, ali nismo još došli do toga. Moramo se pobrinuti da ono što imamo na umu bude zaista izgrađeno. Jednom kad se to dogodi – sad smo u četvrtoj godini, a obično to traje pet godina – gledamo sljedeću fazu razvoja i sljedeću fazu vlasništva. Postoje različite opcije, ali jedna od opcija je IPO, tj. inicijalna javna ponuda dionica. Da United grupa bude izlistana na burzi. United grupa je već vodeća po tome što je izdala obveznice na međunarodnim financijskim tržištima, a bude li izlistana, bit će prva privatna grupa iz cijele regije izgrađena iz temelja i izlistana na burzi. To je srednjoročni plan. Kratkoročno, želimo završiti investicijske projekte koje imamo na umu. Na strani sadržaja, to je ova investicija u Sloveniji i Hrvatskoj. Investiramo i u infrastrukturu. Dolazi 5G za koji se treba pripremiti i koji će puno koštati. Ali srednjoročno, ako i bude IPO-a, KKR će ostati u United grupi još godinama. Dobar primjer su Pro Sieben i Sat1 u Njemačkoj. Ondje smo već devet godina.

Je li najzanimljiviji i najunosniji dio vaše investicije stvaranje TV programa ili pak gradnja infrastrukture, natjecanje s telekom operaterima i zarada na tome? Što vam je prioritet?

Prije 10-12 godina, ako ste imali staru telekom kompaniju ili ste bili kabelski operater koji ulazi u kućanstva, bili ste gospodari svemira. Sada je sadržaj postao puno važniji. Prije pet godina niste imali konkurenciju u obliku međunarodnih pružatelja sadržaja. Teško da je ovdje postojao bilo kakav Netflix ili HBO ili Amazon TV ili sve druge stvari koje danas nude sadržaj. Ništa. To je bilo tako zbog dva razloga. Prvo, jer za njih nije postojao put do tržišta. Nije bilo broadband kapaciteta. Ali u međuvremenu u većini zemalja sagrađene su digitalne autoceste. I globalni igrači odjednom su rekli: O.K., sad ondje možemo ponuditi naš proizvod, a budući da postoji mrežna neutralnost, nitko nam ne može to naplatiti. O tome se, usput, sad vodi velika rasprava u SAD-u. A druga je stvar da su se pojavili globalni pružatelji sadržaja. Razvijete li sadržaj globalne privlačnosti, to je potpuno novi igrač na polju. Ono što smo vidjeli najprije u zapadnoj Europi, ali i u Sloveniji i Hrvatskoj, jest to da pružatelji sadržaja kanibaliziraju princip kabelske televizije. Ljudi se pitaju zašto je nužno imati stotinu kanala kad možete imati Netflix za devet eura mjesečno. To je, dakle, kontekst. Ključno pitanje u tome jest što mi trebamo učiniti da ostanemo konkurentni. Jer, ako ostanemo ovakvi kakvi jesmo, to nećemo biti. Isto vrijedi i za televizijske kanale. Samo pogledajte što se događa: zapnete li u prošlosti, konkurencija će vas prestići. Tri stvari morate razviti bolje i dalje kako biste ostali ključni igrač lokalno, da razni netflixi ovog svijeta dolaze kroz vas. Prvo, morate biti snažni u vijestima, lokalnim vijestima. To je vrlo važno. Drugo, morate biti jaki u sportu. I treće, u domaćoj produkciji. Čak i ako su im dostupni globalni sadržaji, ljudi vole lokalne drame. Dakle, te tri stvari su ključni dio naše strategije.

Koliko onda odluka Agencije koja vas prisiljava da prodate Totalnu televiziju ugrožava cijeli poslovni plan? Jer iz perspektive KKR-a očito je da je infrastruktura važna.

Prvo, odluka Agencije tiče se Total TV-a u Hrvatskoj, ne i diljem regije.

Da, u Hrvatskoj Total TV ima nevelik udio, ali pretpostavljam da ste željeli da raste, prije nego što ste shvatili da ne možete više biti vlasnici te tvrtke?

Da, preferirali bismo da to ne činimo, a osim toga: ako morate nešto prodati u kratkom razdoblju, to nikad nije idealno, velik je trošak. Ali, to nije bila platforma koju smo vidjeli kao ključnu za budućnost. Jer satelitska televizija nije dvosmjerna, inferiorna je u kvaliteti, osim toga to nije velika operacija. Nije ključna za budućnost. U suprotnom, ne bismo je prodali. Iz naše perspektive, pravi izazov za Agenciju, i hrvatsku, ali i slične u Europi koje su to naglasile, leži u sljedećem. Pretpostavimo da kupimo Novu TV i da, što ćemo i učiniti, budemo usklađeni s puno lokalnih pravila o količini domaćeg programa, infromativnog programa, svega. I mi to sve potpuno poštujemo. Ali ako ste Netflix, nije vas briga. Pogledajte prihode od oglašavanja, kako se mijenjaju danas. Kako se smanjuju na stavki televizija i kako se povećavaju na stavki interneta. Kako Google, Amazon i Facebook imaju 90 posto toga što je zapravo krvotok televizija. To je pravi izazov ne samo za hrvatske nego za sve regulatorne agencije: kako stvoriti jednake uvjete za sve u takvom okruženju.

Postoji li plan da se u Hrvatskoj dogodi nešto što se već dogodilo u Sloveniji kad su se Pop TV i Kanal A preselili sa zemaljskog emitiranja na HD kabel?

Ne, emitiranje Nove TV zadržat ćemo onakvim kakvo je danas.

Neograničeno ili?

Teško je reći što je neograničeno, ali najmanje tijekom našeg investicijskog plana, dakle pet godina.

Osjećate li da u hrvatskoj Vladi ili politici postoji zabrinutost da ćete, jednom kad preuzmete najgledaniju televiziju u Hrvatskoj, učiniti nešto što im se neće nužno sviđati? Osjećate li političku zabrinutost ili pritisak?

Mislite li u uredničkoj politici informativnog programa?

Na bilo što. Mislim na zabrinutost politike zbog mogućnosti da biste vi ili neki budući vlasnik zloupotrijebili činjenicu da kontrolirate tako utjecajne medije.

Ako postoji takva zabrinutost, ona je legitimna. Zato je EU i dopustila lokalne zakone o medijskoj koncentraciji. Jer postoji legitimna zabrinutost i političari se pitaju hoće li urednička neovisnost biti zajamčena i slično. Ono što smo mi učinili kako bismo odgovorili na ta pitanja je to da smo vrlo jasno naglasili nekoliko stvari. Prvo, da će Nova TV ostati neovisna kompanija sa sjedištem u Hrvatskoj, s licencijom u Hrvatskoj, podložna svim propisima, uključujući porezne propise, u Hrvatskoj. Ostat će sve kako je danas. Drugo, posve ćemo poštovati uredničku neovisnost Nove TV. I smatramo da smo vjerodostojni jer devet smo godina vlasnici Pro Sieben i Sat1 u Njemačkoj. Pitajte njih, pitajte njemačku vladu, pa će vam reći da se nikad nismo uplitali. Treće, jamčimo da će se Novom TV upravljati odvojeno od bilo kakve druge aktivnosti United grupe u Hrvatskoj, uključujući N1. Ostat će potpuno neovisne jedna o drugoj. U pozitivnom tonu i dalje ćemo povećavati razinu ulaganja u sve stvari o kojima smo govorili, uključujući domaću produkciju i neovisne produkcijske kuće.

Ima li u svemu tome geopolitike? Balkan je područje gdje je nedavno puno uložila Al Jazeera, gdje se govori i vidi širenje utjecaja ruskih medija, a sad u KKR-u imamo američkog, zapadnog igrača. Ljudi se pitaju o geopolitici i stoga jer vide generala Davida Petraeusa, bivšeg šefa CIA-e, kao partnera i dužnosnika u KKR-u.

Ponovno, takva su pitanja legitimna. Možda ste pročitali i da je kineska kompanija razmišljala o kupnji CME-a. Što se tiče KKR-a, stvari su vrlo jednostavne. Pitanje je čiji novac investiramo? Nije to moj novac, nije KKR-ov novac, to je novac mirovinskih fondova, osiguravajućih društava i sličnih ustanova u svijetu. Možete li zamisliti na jednu sekundu da bismo im došli i rekli: slušajte, ljudi, investirali smo u United grupu kako bismo igrali geopolitičke igre – ne kako bismo ostvarili najbolji mogući povrat vašeg novca, nego kako bismo igrali nešto sa strane?! Bili bismo gotovi u roku od dvije sekunde. Dakle, kad tromjesečno podnosimo izvješće našim ulagačima, takvo što je posljednja stvar koju bismo željeli čuti. Potpuno smo izvan takvih stvari. Jedino što možemo napraviti jest pobrinuti se da postoji potpuna urednička neovisnost i mehanizmi koji, ako itko sumnja da se nešto događa, mogu biti upotrijebljeni da se to provjeri.

Kakvi mehanizmi?

Pretpostavimo da netko kaže da izvještavanje nekog kanala u našem vlasništvu nije fer i balansirano. Nije naš posao kao vlasnika da uređujemo ili da zovemo glavnog urednika i kažemo da mora učiniti A, B ili C. Nikad to nećemo raditi. Naš je posao kao vlasnika ad poslušamo vaše primjedbe i prenesemo ih glavnom uredniku i kažemo: ovo je strana koja se žali da niste fer i izbalansirani, molim provjerite i recite što ste utvrdili. Hrvatskoj Vladi ponudili smo izravnu komunikaciju i ako postoje neke primjedbe i žalbe na bilo koji od naših kanala, predani smo odgovornom postupanju kao vlasnici. Ukratko, da odgovorim na vaše pitanje, geopolitika može biti legitimno pitanje, ali apsolutno ne s naše strane. A o ulozi Davida Petraeusa: on je partner i investitor. Onog trenutka kad bi bio bilo što drugo, a ne investitor, ne bi više bio s nama. Njegova je uloga da bude investitor, da gleda najbolje prilike za ulaganja.

Nakon što ste investirali u United grupu, zadržali ste prijašnjeg vlasnika Dragana Šolaka kao menadžera. Kakva je njegova uloga? Očito nije više većinski vlasnik, ali neki ljudi se pitaju kontrolira li on i dalje grupu? Jesu li njegove veze i dalje važne?

Razgovarajte s bilo kim diljem svijeta i reći će vam da smo vrlo aktivni investitori. Možda najaktivniji. Ne sjedimo samo u upravi i pijemo kavu, nego smo duboko uključeni u upravljanje. To je KKR-ov DNK. Isti DNK koji je u 140 kompanija čiji smo vlasnici diljem svijeta, kao i u United grupi. To je važno naglasiti. Drugo, u mnogim slučajevima surađujemo s poduzetnicima poput Dragana Šolaka. Udružili smo se s njime i to je fantastičan uspjeh. Volimo surađivati s poduzetnicima ili s dobrim menadžerskim timovima. Šolak je vrlo dobar poduzetnik, i što se tiče sadržaja i što se tiče infrastrukture. Ali bilo kakva odluka koja ima materijalni učinak uvijek je odluka naših predstavnika. Osim toga, EBRD, ozbiljna institucija, Šolakov je partner od 2004. Mislite li da bi ostali u tome da imaju ikakve sumnje o njegovoj agendi ili o tome što želi postići, ili kako to postiže? Nema šanse. Moj je dojam da, ako EBRD, KKR i međunarodna tržišta kapitala podrže nekoga, to mora biti netko tko ima određene sposobnosti i koji nema skrivenih motiva drukčijih od rasta i uspjeha kompanije. Uloga Dragana Šolaka je da nadzire operacije United grupe, ali sve važne odluke ovise o odboru, gdje uime KKR-a kao većinskog vlasnika sjedi dvoje ljudi – Mattia Caprioli i Jean Pierre Saad. Sve ide preko njih.