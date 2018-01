Stotine ljudi s HRT-a žele otići sa 160.000 kuna

Kakvo stanje vlada na HRT-u, najbolje se vidi i čuje gledajući i slušajući prisavski televizijski i radijski program. No prije su nam često dodatne informacije o situaciji na javnom mediju davali i razni interni, bilo službeni bilo neslužbeni, protesti i pobune zaposlenika. Iako je toga u posljednje vrijeme manje, što se sad događa na HRT-u i kakva tamo vlada atmosfera, može se iščitati i iz informacije koja se ovih dana probila izvan Prisavlja.

A ona kaže da je vodstvo HRT-a krajem prošle godine svojim zaposlenicima uputilo poziv i ponudu da se prijave ako uz stimulativnu otpremninu žele otići s HRT-a te da se, prema onome što se može čuti na prisavskim hodnicima, na taj poziv odazvalo oko pet stotina zaposlenika svih generacija i svih profila zanimanja (urednika, novinara, ton-majstora, snimatelja...)

Uvjet barem pet godina staža

Kada smo HRT-u uputili upit o svemu navedenom, iz njihova Odjela za komunikacije stigao nam je odgovor u kojem se također navode brojevi, ali nešto manji.

– Temeljem vašeg upita o poticajnim otpremninama obavještavamo vas da je Hrvatska radiotelevizija kao poslodavac pozvala sve zainteresirane radnike da se do 31. prosinca 2017. informiraju o mogućnosti odlaska s Hrvatske radiotelevizije uz otpremninu. Postupak se u cijelosti odvija u skladu s parametrima utvrđenim odlukom glavnog ravnatelja HRT-a od 27. prosinca iste godine te u skladu sa Zakonom o radu. A do 31. prosinca 2017. interes je iskazalo približno dvije stotine radnika. U usporedbi s iskazanim interesom te ostvarenim odlascima radnika temeljem odluka iz prethodnih razdoblja, odnosno 2014. i 2015. godine, spomenuto svjedoči o manjoj zainteresiranosti i manjem broju ostvarenih odlazaka jer je s danom 31. prosinca 2017. za 23 radnika prestao radni odnos uz otpremninu – uzvratili su s HRT-a dodajući da je odluka o uvjetima i visini otpremnine u primjeni do posljednjeg dana ovog mjeseca. U toj pak odluci glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića stoji da pravo na otpremninu od 100 tisuća kuna do najviše 160 tisuća kuna (ovisno o godinama staža kod poslodavca) ostvaruju zaposlenici HRT-a čiji minimalni staž kod poslodavca mora biti najmanje pet godina, dok mogućnost prijave za odlazak uz otpremninu nemaju oni koji imaju manje od 12 mjeseci do navršenih 65 godina života. Sve se ovo čini, stoji u obrazloženju ove ravnateljeve odluke, u svrhu racionalizacije troškova poslovanja HRT-a. Kako je pak navedeno da se ravnateljeva odluka primjenjuje do kraja siječnja, to znači da se može očekivati da će broj od 23 zaposlenika kojima je radni odnos već prestao do kraja ovog mjeseca biti i veći.

Zašto su nezadovoljni

No, kada su kolege s HRT-a doznali da im vodstvo kuće tvrdi kako je za odlazak uz otpremninu interes pokazalo dvije stotine zaposlenika, to im se činilo čudno.

– Zanimljivo, hodnici bruje o tome da se prijavilo 500-600 ljudi, a oni sad kažu da se radi o njih 200. Čudno. Uglavnom, mnogi bi htjeli otići – kazao je jedan od kolega s kojim se slaže i nekoliko drugih. Svi navode da je HRT-om zavladalo nezadovoljstvo, ali i rezignacija, čemu u velikoj mjeri doprinosi i prijedlog nove sistematizacije koja se nameće unatoč tome što ju je Radničko vijeće iznova odbilo. K tome, besmislen im se čini i rujanski natječaj za čak 24 glavnourednička i urednička mjesta jer se do dandanas, i nakon više od tri i pol mjeseca, ne zna tko je izabran. Suludo im je i sve ono što se događalo s raspuštanjem prijašnjeg i višemjesečnim natezanjem oko izbora novog NO-a. O programu pak više i ne žele govoriti.

