'I za Plenkovića i za HDZ bilo bi najbolje da se on uopće ne kandidira za predsjednika'

Premda je 52-godišnji Miro Kovač, koji je najavio svoju kandidaturu za mjesto predsjednika HDZ-a i izazivač je Andreju Plenkoviću, također iz diplomatskog miljea, ne pripada u skupinu “dečki sa Zrinjevca” jer je politiku učio na Pantovčaku, u vrijeme Franje Tuđmana, gdje je od 1995. do 1999. radio u odjelu za informiranje. Diplomatsku karijeru počinje 2001., prošao je Bruxelles, bio veleposlanik u Njemačkoj i ministar vanjskih poslova. Šanse oporbenog trojca – njega, Ivana Penave i Davora Ive Stiera – protiv Plenkovića do sada nisu bile velike, ali afere bi to mogle promijeniti.

Gledajući trenutačno raspoloženje među ljudima, nezadovoljstvo serijskim imovinskim aferama HDZ-ovih ministara i dužnosnika, ima li uopće svrhe spašavati HDZ ili treba staviti ključ u bravu kao što to predlaže Drago Krpina?

HDZ je nevjerojatno otporna i čvrsta stranka. Nakon poraza 2000. i 2011. uspjeli smo ponovno stati na noge, obnoviti se i opet pobjeđivati na izborima. HDZ je pod vodstvom Andreja Plenkovića izgubio svoju unutarnju ravnotežu i zato trenutačno nije pobjednička stranka. HDZ ne može biti isključivo centristička ni samo demokršćanska stranka. “Genom” HDZ-a, njegovu osnovnu paradigmu, definirao je dr. Franjo Tuđman na Prvom općem saboru, kada je ustvrdio da HDZ želi biti središnja demokratska stranka u hrvatskom političkom životu, “ali kao i u svakoj demokratskoj stranci, normalno je postojanje i u njezinu sastavu – uz središnjicu – i desnice i ljevice”. I da treba “težiti njihovu međusobnu nadmetanju u oživotvorenju programskih ciljeva”. Dakle, HDZ ima svoju osnovnu Tuđmanovu paradigmu, svoj osnovni obrazac funkcioniranja. Ono što se mijenja jesu programski ciljevi. Postignuti rezultati na izborima za Europski parlament, a potom za predsjednika Republike pokazuju i dokazuju da u trenutačnoj politici HDZ-a nešto ne štima. Mnogi birači pokazali su nam crveni karton, dio ih nije uopće glasovao, a neki su pak dali svoj glas nekom drugom. Zato je HDZ-u sada potreban zaokret u vođenju. Usudim se reći da je golemoj većini naših članova i simpatizera teško podnošljivo stanje u kojem se stranka sada nalazi. Upravo na tom tragu smo se našli Ivan Penava, Davor Ivo Stier i ja. Pokazali smo odgovornost, ozbiljnost i zajedništvo. Nakon pobjede na unutarstranačkim izborima vratit ćemo “dite materi”!

Čini se da ste dio birača izgubili, možda i zauvijek. Ide li HDZ prema novoj realnosti, da će s Plenkovićem dobiti prvi put manje od 20 posto glasova te da ni s vama na čelu ne bi bio puno bolji rezultat?

Kad bi se zadržao ovakav smjer, a uvjeren sam da neće, to bi bila “optimistična” prognoza. I zato poručujem HDZ-ovcima – glavu gore! Mi smo bili i opet ćemo biti pobjednici. Golema većina članova HDZ-a su pošteni, marljivi ljudi koji vole Hrvatsku i nemaju nikakvu korist od članstva u stranci. Bit ću, kao i kolege Penava i Stier, kandidat tih ljudi i zajedno ćemo pobijediti.

Možemo već sada procijeniti da bi, kada bi ostao Plenković, Škorina platforma mogla biti čak približno jaka kao HDZ. Jesu li toga svjesni u vrhu stranke?

Neću se upuštati u takve procjene. Mene samo zanima snažan i pobjednički HDZ.

Kad bi vaša opcija pobijedila na unutarstranačkim izborima, to bi oslabilo šanse Škorine desno-protestne platforme. No HDZ sam neće uspjeti ostati na vlasti. Koalicijski potencijal Plenkovićeva HDZ-a ravan je nuli, koliki bi bio s vama?

Istina, trenutačni koalicijski potencijal HDZ-a ravan je nuli. Sadašnjem vodstvu ostao je samo lijevo-liberalni HNS, kojemu je upitan parlamentarni status nakon izbora. Našoj opciji za promjene suparnici nisu i ne mogu biti birači s tradicionalno domoljubnom i državotvornom sviješću. Nama je glavni suparnik na političkoj sceni uvijek bio SDP kao glavna stranka na ljevici. Još mi je uvijek teško shvatljivo da se išlo proglašavati “nepismenima”, vrijeđati i omalovažavati članove, simpatizere i birače koji su bili zagovornici referendumskih inicijativa. Umjesto dijalogom, išlo se đonom na njih. Račun je HDZ-u ispostavljen na europskim i predsjedničkim izborima. I nakon toga se nije htjela preuzeti odgovornost. Naprotiv, nastojala se prebaciti na niže stranačke razine i same birače. Pa gdje toga ima? Birači su uvijek u pravu. Vi ih ne možete kazniti u demokraciji, ali oni mogu kazniti vas. To se dogodilo HDZ-u.

Već ste na inicijativnoj presici najavili da spas za HDZ nije u velikoj koaliciji sa SDP-om. S obzirom na to da ni vi ni Stier niste bili u ratu sa Škorinom opcijom, znači li to da smatrate da je ta postizborna koalicija moguća?

Partnere ćemo tražiti u tradicionalno domoljubnom i državotvornom bazenu. Velika koalicija ne dolazi obzir. Ona bi bila loša i za hrvatsku demokraciju, ali i za HDZ.

Do sada je HDZ svoj vrh mijenjao isključivo nakon gubitka vlasti. Zašto ste uvjereni da će ovog puta biti drugačije? Ne mislite li da je članstvo HDZ-a sklonije kalkulirati da je bolje imati vrapca Plenkovića u ruci nego goluba na grani?

Može li interes naših članova biti da HDZ nakon neuspjeha na europskim i predsjedničkim izborima posrne i treći put, i to na najvažnijim izborima, onima za Hrvatski sabor? Ne može. To bi bilo protivno zdravom razumu. U naše se redove uvuklo gubitništvo kojega se moramo što prije riješiti. Poraz na parlamentarnim izborima imao bi dalekosežne posljedice za stranku, puno teže nego 2011.

Problem s unutarstranačkom potporom Stieru bio je što je pokazivao beskompromisnost kada je u pitanju stranački nepotizam, kleptokracija, klijentelizam i korupcija. Nije li previše onih u HDZ-u koji svoju pripadnost temelje na tim pogodnostima a da bi vaša platforma uspjela?

Beskompromisnost u borbi protiv nepotizma, kleptokracije, klijentelizma i korupcije jedna je od temeljnih odrednica naše opcije za promjene. Penava, Stier i ja uvjereni smo u to da svakom članu HDZ-a i svima onima koji se žele baviti politikom na prvom mjestu treba biti Hrvatska, na drugom mjestu stranka, a osobni interes na zadnjem mjestu. Toga ćemo se uporno držati. Siguran sam da tako razmišlja golema većina HDZ-ovaca. U kadrovskoj politici ćemo se rukovoditi poglavito kriterijima čestitosti, sposobnosti i posvećenosti. Ne dopuštam da se zbog propusta pojedinaca blati cijela stranka.

Što vaša stranačka opcija misli da je HDZ-ovu članu i biraču sada najvažnije, što će biti presudan kriterij u izborima, gdje gori vatra?

Naši članovi, simpatizeri i birači žele HDZ s okusom i mirisom. Da HDZ provodi politiku koja je razumljiva njegovu članu u temeljnom ogranku. Mi smo danas izloženi verbalnim akrobacijama Andreja Plenkovića, kojega naši članovi ne da ne razumiju, nego im ponekad treba i prevoditelj. Mene će HDZ-ovci savršeno razumjeti jer sam stalno među njima i znam kakav HDZ oni žele.

Za Plenkovića ste prije nekoliko mjeseci bili “i-re-le-van-tni”. No koliko je relevantno sada ono što misli Plenković o HDZ-u?

Prvo, gospodin Plenković tom se izjavom sam raskrinkao. Iako mu je bila namjera uvrijediti i omalovažiti mene, tom je izjavom u biti uvrijedio sve članove HDZ-a, ali i građane Hrvatske. Nasuprot njegovu stavu, meni su svi članovi HDZ-a, ali i svi hrvatski građani itekako relevantni, to jest važni, da upotrijebim hrvatsku riječ. Drugo, članovi će na izborima u ožujku poručiti koliko je “relevantno” ono što misli gospodin Plenković o HDZ-u. Osobno se veselim natjecanju. Ali, iskreno govoreći, nakon što je prije dvije godine išao ciljano i neodgovorno dijeliti stranku svojevoljnim nametanjem ratifikacije tzv. Istanbulske konvencije, dakle bez prethodnog odgovarajućeg zaključka stranačkih tijela, nakon što je dvaput posrnuo na izborima, na europskim i predsjedničkim, a da pritom nije preuzeo odgovornost za poražavajuće rezultate, za samog Andreja Plenkovića, ali i za HDZ bilo bi možda najbolje da se uopće ne kandidira za predsjednika stranke.

Ne bi li vaša pobjeda na unutarstranačkim izborima bila kontraproduktivna za ovu Vladu, bi li uopće Plenković nastavio biti premijer, ne bi li tada Vladu rušili Pupovac i SDSS, a vi ste se i zalagali za raskid koalicije s SDSS-om?

Nema rušenja Vlade! To smo Penava, Stier i ja već više puta naglasili. Uostalom, imali smo negativno iskustvo s rušenjem vlastite Vlade 2016. To se ne smije i neće ponoviti. Svi projekti u općinama, gradovima i županijama koje financira vlada moraju ići dalje. A kada budem predsjednik HDZ-a, osobno ću se zauzimati sa stranačkim kolegama za to da u Hrvatskoj bude zaštićen svaki hrvatski državljanin, svaki čovjek, da svatko ima prava i slobode, kako to kaže naš Ustav, “neovisno o svojoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama”. Međutim, ne bih nikada prihvatio da koalicijski partner ili član vladajuće većine današnjoj demokratskoj Hrvatskoj, na koju smijemo biti ponosni, neosnovano i neodgovorno prilijepi etiketu fašističke, to jest totalitarne države. Takav partner ne bi mogao ostati dio vladajuće većine, to je pitanje principa i političke higijene.

S obzirom na to da postoje javne sumnje oko stvarnog broja članova HDZ-a s biračkim pravom, jesu li uopće mogući pošteni izbori prvi put po načelu jedan član, jedan glas? Hoćete li imati svoje promatrače, imati uvid u biračke popise?

Očekujem od glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića, bez obzira na to što se u pogledu predstojećih unutarstranačkih izbora već sada opredijelio za Plenkovića, da bude maksimalno profesionalan, da osigura pošten i transparentan izborni proces te da svi članovi stranke zaista mogu birati i biti birani. Želim vjerovati da se nitko neće usuditi narušiti regularnost izbornog procesa.

Kakvom ocjenjujete vanjsku politiku Plenkovićeve Vlade, njegovu potpunu orijentaciju na Bruxelles i što ne valja u odnosu prema državama tzv. regije?

Hrvatskim ljudima vanjska politika nije na prvom mjestu. Njih zanima zašto zemlje srednje i istočne Europe, koje su do jučer zaostajale za nama, sada imaju bolji standard i veći gospodarski rast. Time ću se kao predsjednik HDZ-a prvenstveno baviti. A što se tiče država tzv. regije, to jest susjedstva, njima može imponirati samo jaka Hrvatska.

Biste li vi nastavili potporu Srbiji i ostalima za članstvo u EU?

Poznati su kriteriji koje Srbija i ostale države jugoistočnog susjedstva moraju ispuniti. Ono na čemu Hrvatska mora ustrajati i bez čega nema ulaska Srbije u EU jesu pronalaženje nestalih hrvatskih branitelja i civila te rješavanje odštete hrvatskim logorašima.

Kako gledate na predsjedanje Hrvatske Vijećem EU? Čini se da je to sada najvažnija stvar za Hrvatsku?

Nakon referenduma o Brexitu krajem lipnja 2016. morao se mijenjati redoslijed predsjedanja EU. Tada sam se kao ministar, uz podršku predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, izborio za to da Hrvatska dođe ranije na red. Predsjedanje je korisno za hrvatsku državnu upravu, ali nije nešto od čega naši ljudi očekuju povećanje kvalitete života. Od toga raditi pompu je deplasirano, rekao bih čak i pomalo smiješno.

O Milijanu Brkiću Vasi postoje dvije teorije, da je njegov nekadašnji utjecaj u stranci uvelike smanjen te druga da će on i sada biti presudan. Može se čuti i da je on u dogovoru s vašom grupacijom, ali da zapravo sjedi na dvije stolice. Poruka Brkiću?

Nisu mi potrebni posrednici ni javna glasila da bih komunicirao s gospodinom Brkićem. Imamo neposrednu komunikaciju. Gospodin Brkić će sam procijeniti kada će se izjasniti koga će podržati na predstojećim unutarstranačkim izborima. Svi oni koji žele da se HDZ vrati na pobjednički kolosijek, da bude ponovno stranka s okusom i mirisom, dobrodošli su priključiti se opciji za promjene.

Što znači vaša ponuda Plenkoviću da se organizira javno predizborno sučeljavanje?

Sučeljavanja na unutarstranačkim izborima demokratski su standard koji je u HDZ-u dosegnut već 2012. To su kandidati dužni članstvu, ali i široj javnosti. Neki dan sam se na jednoj televizijskoj postaji našalio i rekao da sam spreman na sučeljavanje i u Bruxellesu ako se gospodin Plenković tamo bolje osjeća ili ako mu je tamo ugodnije. Može birati, usmeno ili pisano, na kojem god jeziku želi, na engleskom, njemačkom, francuskom. Iskreno, baš se radujem tim sučeljavanjima.

S obzirom na ono što se događalo među vama, imate li uopće neku komunikaciju s Plenkovićem?

Trenutačno nemam, ali pretpostavljam da će se komunikacija razviti tijekom sučeljavanja. Žao mi je što smo u zadnje tri i pol godine imali samo dva razgovora, iako sam sve do lipnja 2018. bio međunarodni tajnik stranke. Sastali smo se u listopadu 2016. kada mi je gospodin Plenković priopćio da više neću biti u Vladi i u travnju 2019. kada se zaključivala lista za Europski parlament, s tim da mi ni danas nije jasno zašto sam bio pozvan na taj razgovor.

Do sada su javnu potporu dužnosnici više-manje davali Plenkoviću. Mislite li da će se ostali plašiti vama dati javnu potporu s obzirom na to da je unutarstranačka demokracija u HDZ-u vrlo upitna, a oko Plenkovića stvara idolopoklonstvo i tvrdi da je njegov HDZ – najdemokratskiji u povijesti?

Ne mogu se oteti dojmu da je sva ta “silna” potpora isforsirana. Nikada ni od koga ne bih tražio takvu vrstu potpore. Bilo bi mi neugodno. Nema ništa od “silovanja” ljudi, to se vidjelo na europskim i kasnije na predsjedničkim izborima. Ono što nije prirodno jednostavno ne ide. I to je najveći problem Andreja Plenkovića. On i članstvo HDZ-a su kao ulje i voda, nikada nisu saživjeli. Promjene u HDZ-u su nužne i neodgodive! HDZ se ne smije i neće pretvoriti u Savez komunista Hrvatske s kraja 1980-ih godina. Resetirat ćemo HDZ i vratiti ga na pobjedničku stazu kao istinsku središnju političku stranku u Hrvatskoj, ukorijenjenu u kršćanskom pogledu na svijet i čovjeka. Ivan Penava, Davor Ivo Stier i ja pokazali smo zrelost, ozbiljnost i privrženost zajedništvu. Okupljat ćemo sve hrvatske ljude, nećemo dijeliti stranku, promijenit ćemo način upravljanja. Stranka više neće biti ja, nego svi mi. Svi će članovi biti važni, slušat ćemo ih, konzultirat ćemo se s njima. Bit ću prvi među jednakima. Član stranke u temeljnom ogranku bit će jednako vrijedan kao onaj u vodstvu. Takav HDZ porazit će SDP na predstojećim parlamentarnim izborima.

