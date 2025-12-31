Naši Portali
OZBILJNO UPOZORENJE

Kina zaprijetila europskoj državi: 'Ispravite svoje pogreške. Odmah!'

FILE PHOTO: Flags fly next to a logo of Nexperia, amidst a shortage of chip supply, in Dongguan
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
1/3
VL
Autor
Davorin Dukić/Hina
31.12.2025.
u 08:18

U rujnu je Nizozemska preuzela kontrolu nad Nexperiom, nizozemskom podružnicom kineske tvrtke Wingtech, rekavši da je cilj spriječiti osnivača da preseli poslovne tajne i proizvodnju tvrtke u Kinu.

Kina je u srijedu pozvala Nizozemsku da odmah ispravi svoje "pogreške" i ukloni prepreke osiguranju stabilnosti globalne proizvodnje i lanca opskrbe čipovima.

Nizozemska ostaje ravnodušna i tvrdoglavo inzistira na svom putu, ne pokazujući apsolutno nikakav odgovoran stav prema sigurnosti globalnog lanca opskrbe poluvodičima i ne poduzimajući nikakve značajne mjere", priopćilo je kinesko ministarstvo trgovine.

Peking je uzvratio blokiranjem izvoza Nexperijinih čipova, od kojih se većina pakira u Kini. Iako je WingTech od tada započeo razgovore s poslovodstvom Nexperije koje je imenovao sud, o kontroli nad nizozemskim proizvođačem čipova, ministar gospodarstva Vincent Karremans branio je svoju odluku o intervenciji.

