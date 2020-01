Tko će biti zamjenik predsjednika HDZ-a? Plenković Penavi suprotstavlja Medveda

Uoči unutarstranačkih izbora u HDZ-u ekipiraju se stožeri za sada poznatih kandidata za predsjednika stranke, Andreja Plenkovića i Mire Kovača. U kandidaturu za čelnu funkciju navodno će i Tomislav Karamarko. U stranačkim kuloarima može se čuti da njegovi bliski suradnici obilaze teren lobirajući za Karamarka, kao i da će nekadašnji predsjednik HDZ-a svoju kandidaturu objaviti 7. veljače, na dan kada i službeno kreće kampanja u HDZ-u, no sam Karamarko te informacije zasad niti potvrđuje niti demantira.

Traže kadar za funkcije

Plenković i Kovač u međuvremenu traže kadar koji bi trebao popuniti ostale visoke funkcije u stranci s obzirom na to da novoizabranom predsjedniku neće biti svejedno s kime će morati surađivati u tijelima čija mu je podrška nužna kod, primjerice, krojenja lista za parlamentarne izbore.

Kao vodeći čovjek Plenkovićeva stožera spominje se ministar obrane Damir Krstičević, dok će priču na strani trojca Kovač-Stier-Penava koordinirati Tomislav Kelić, član Predsjedništva zagrebačke organizacije HDZ-a.

Službena potvrda o kandidatima za pojedine funkcije još se uvijek ne može dobiti ni iz jednog ni iz drugog stožera, što je i logično, s obzirom na to da će izbori formalno biti raspisani tek 7. veljače. Neslužbeno se, međutim, kalkulira s imenima Plenkovićevih ljudi koji bi mogli konkurirati vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi u utrci za zamjenika predsjednika HDZ-a.

VIDEO Miro Kovač, Ivan Penava i Davor Ivo Stier najavili kandidature

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U javnosti se spominju osječko-baranjski župan Ivan Anušić, i ministar branitelja Tomo Medved. Jučer se, međutim, moglo čuti kako su Anušićeve ambicije usmjerene na potpredsjedničko mjesto, dok bi u utrku za zamjenika Plenkovićeva ekipa gurnula Medveda. Kao argument za ovakvu kadrovsku odluku u Plenkovićevu krugu spominju Medvedov impresivan ratni put (Penava nije bio u ratu jer je 1991. imao samo 16 godina), kao i činjenicu da je na čelu braniteljskog resora intenzivno radio na temama nestalih što ga, drže u ovom timu, čini dostojnim konkurentom Penavi. Pritom računaju da Penava, osim tema vezanih uz rat, i nema puno za ponuditi HDZ-ovu članstvu, koje će i zamjenika predsjednika birati izravno. Činjenica je, međutim, da je Penava izravnim protivljenjem Plenkoviću već stekao priličnu popularnost u stranci, što dokazuje i topao prijam splitskih HDZ-ovaca na nedavnom obilježavanju obljetnice osnutka na kojoj je bio i Plenković. Uz Penavu je ovih dana javno stala i njegova županijska organizacija.

Sam Medved pak ističe da, ako se kandidira za zamjenika, neće voditi kampanju na osobnoj razini, nego na programu.

– Tek ćemo vidjeti hoću li se kandidirati za zamjenika. Razmatramo i analiziramo sve, svemu moramo pristupiti ozbiljno. Ima vremena za odluku. Kad bih se kandidirao, ne bih bio usmjeren prema protukandidatima, nego prema programima – kazao nam je Medved.

Bira se 4 potpredsjednika

HDZ će izravno birati i četiri potpredsjednika, pri čemu će se voditi računa i o regionalnoj zastupljenosti. U tom kontekstu kao potencijalni kandidati uz podršku Plenkovićeve struje, uz Anušića, u igri su ministri Oleg Butković i Darko Horvat. Iz dalmatinske regije spominju se imena dvojice gradonačelnika, splitskog Andre Krstulovića Opare i dubrovačkog Franka Vidovića. Njih su dvojica snažno podržali Plenkovića za još jedan mandat na čelu stranke, no Opara na naše pozive i poruke jučer nije odgovarao, dok Franković govori kako se o tome još nije razgovaralo.

– Nisam imao konkretne razgovore na ovu temu s vodstvom stranke. Ako vodstvo HDZ-a smatra da mogu pomoći svojim angažmanom, voljan sam se angažirati – otpisao nam je Franković.

O imenima potencijalnih potpredsjednika priča se i u suprotnom taboru, no ni tamo nema konkretnih potvrda. Govorilo se o Domagoju Ivanu Miloševiću, koji javno zaziva promjene u stranci, no on se ne planira kandidirati na ovim izborima. Kao svog kandidata u krugu oko Mire Kovača priželjkuju prvog splitskog HDZ-ovca Petra Škorića, ali on poručuje kako poštuje sve kandidate, ali se ne namjerava svrstavati.

- Možda je ostala navika da se ljudi izjašnjavaju. Poštujem stav svih koji se imaju potrebu javno izjasniti, ali i oni trebaju poštovati stav svih koji to ne žele - kazao nam je Škorić, uz dodatak kako osobno još uvijek nije odlučio o kandidaturi, ali i poruku da splitska organizacija, koja je na vlasti i ima svog gradonačelnika zaslužuje i treba imati svoje predstavnike u vodstvu stranke.