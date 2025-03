Znate li kako pravilno koristiti mikrovalnu pećnicu? Evo zašto vam je hrana izvana topla, a iznutra hladna

Svatko tko ima mikrovalnu pećnicu zna koliko je praktična i brza za kuhanje ili podgrijavanje hrane. A za one večeri kada ste u žurbi i nemate vremena za kuhanje, gotovo jelo je uvijek dobar izbor. Sve što trebate je hranu staviti na nekoliko minuta u mikrovalnu pećnicu i imate brzu i jednostavnu večeru. No, ima li išta gore nego kada shvatite da je vaša hrana izvana topla, a iznutra hladna?

Prilično je uobičajeno da vaša hrana izvana bude vruća, ali nedovoljno kuhana ili čak još uvijek smrznuta u sredini. Prema stručnjacima za potrošače u britanskoj organizaciji Which?, postoji dobar razlog za to, a sve se svodi na to kako koristite mikrovalnu pećnicu, piše Express. Profesionalci su nedavno objavili video na TikToku da bi točno opisali kako ljudi neispravno koriste svoje mikrovalne pećnice i kako to uništava okus njihovih gotovih jela.

Dakle, ako želite izbjeći napola zamrznute obroke iz mikrovalne pećnice, onda postoji jedna pogreška koju biste trebali prestati činiti, a to je kuhanje svega na najjačoj postavci. Stručnjaci su preporučili da umjesto toga snagu mikrovalne pećnice postavite na 50 posto, što znači oko 400 do 500 vata. Kada stavite hranu unutra, tada je kuhajte duplo duže nego što piše u uputama.

"Ovo daje vašoj hrani ravnomjerniju toplinu", objasnili su. Kod određenih se jela ovaj problem može riješiti ako se dobro promiješaju da bi se toplina preraspodijelila. Međutim, s drugim jelima kao što su lazanje, to jednostavno nije moguće. Ali ako kuhate na pola snage, to daje priliku toplini da se proširi kroz hranu, bez isušivanja rubova. To je stvarno važno kada je u pitanju odmrzavanje hrane, rekli su stručnjaci.

"Mikrovalovi zapravo ne mogu otopiti čisti led, sve što mogu učiniti je zagrijati vodu oko sebe što topi više leda. Ovo zahtijeva vrijeme. Dakle, osim ako ne koristite način odmrzavanja, koji je na oko 20 posto snage, do trenutka kada je sredina odmrznuta, vanjski dio je dovoljno tvrd da bi poslužilo za popločavanje dvorišta", zaključili su.