ozbiljne posljedice

Znanstvenici otkrivaju: 'Evo što se događa s vašim tijelom ako spavate manje od 6 sati noću'

Ana Hajduk
25.09.2025.
u 21:43

Ako stalno odgađate odlazak u krevet, možda je upravo sada pravi trenutak da san stavite na prvo mjesto.

Dobar san je zlata vrijedan, no mnogi od nas ga jednostavno nemaju dovoljno. Ponekad nekoliko loših noći nije problem, ali ako to potraje, posljedice po zdravlje mogu biti ozbiljne. Za Metro, dr. Sue Peacock, konzultantica i stručnjakinja za spavanje, otkrila je što se događa s tijelom kad redovito spavamo manje od šest sati. Ako ste među onima koji kroz dan funkcioniraju “na autopilotu” i osjećaju se kao zombi, možda je vrijeme da ranije ugasite mobitel i legnete u krevet.

1. Slabiji imunološki sustav: Tijekom sna naš imunološki sustav proizvodi zaštitne tvari, poput citokina, koje nas brane od bakterija i virusa. Kad ne spavate dovoljno, tijelo ih ne proizvodi u dovoljnoj količini – pa ste osjetljiviji na infekcije i dulje se oporavljate od bolesti. Studija iz 2023. pokazala je i da oni koji spavaju manje od šest sati imaju slabiji imunološki odgovor na cjepiva – posebno muškarci.

2. Veza između sna i anksioznosti: Nedostatak sna može potaknuti anksioznost, a anksioznost vam pak može ukrasti san. Tako nastaje začarani krug. Mozak previše radi, stalno je u “fight or flight” modu i teško se opustiti. Posljedica? Loš san, više stresa i manje otpornosti na emocionalne izazove.

3. Menstrualne nepravilnosti: Dr. Katharina Lederle, stručnjakinja za biološki sat, upozorava da kroničan manjak sna može utjecati i na hormone. Povišena razina TSH (hormon koji stimulira štitnjaču) povezana je s neredovitim ciklusima, anovulacijom, pa čak i ponovljenim pobačajima kod žena.

4. Ostale posljedice: Osim slabijeg imuniteta, većeg stresa i hormonalnih problema, kroničan nedostatak sna povezuje se i s debljanjem, lošijom koncentracijom te smanjenom produktivnošću.

Zaključak je jasan: spavanje nije luksuz, nego osnovna potreba. Ako stalno odgađate odlazak u krevet, možda je upravo sada pravi trenutak da san stavite na prvo mjesto.

