Nemate sušilicu, a trebate osušiti posteljinu? Ovaj jednostavan trik štedi vrijeme i živce

Sušenje posteljine u zatvorenom prostoru tijekom zime može biti pravi izazov. Niske temperature, visoka vlaga i nedostatak svježeg zraka često znače da se plahte i navlake suše satima, pa čak i danima, ostavljajući neugodan miris vlage. Upravo zato mnogi traže jednostavne i učinkovite načine kako ubrzati sušenje posteljine u kući bez oslanjanja na sušilicu rublja.

Nitko ne želi da mu posteljina kaplje po podu, riskirajući miris vlage ili čak rast plijesni nakon nekoliko dana neuspješnog sušenja. Srećom, Rachel Marshall, stručnjakinja iz Bensons for Beds, otkrila je da je sušenje plahti izuzetno jednostavno ako imate ventilator pri ruci."Ventilatori, bilo stolni ili podni, nisu samo praktični za pomoć tijekom ljeta. Zimi bi mogli pomoći u ubrzavanju procesa sušenja u zatvorenom prostoru", objasnila je. Tajna uspješnog sušenja rublja tijekom hladnijih mjeseci leži u maksimiziranju cirkulacije zraka u prostoriji, što ubrzava isparavanje vlage, piše Daily Express.

Ventilator značajno poboljšava ovu cirkulaciju, omogućujući vašoj posteljini da se znatno brže osuši bez potrebe za sušilicom rublja, potencijalno smanjujući vašu potrošnju energije. Jednostavno prebacite posteljinu preko vješalice za rublje, pazeći da tkanina nije zbijena tako da je maksimalna površina izložena zraku. Zatim usmjerite ventilator tako da puše direktno preko posteljine, postavljajući ga na nisku ili srednju snagu. Najviša postavka nije potrebna da bi ova tehnika bila učinkovita.

Međutim, najvažniji aspekt korištenja ventilatora je stvaranje ventilacije, osiguravajući da se vlaga ne zadržava u prostoriji dok isparava s odjeće. Pazite da u blizini bude prozor i otvorite ga, a također držite sva vrata u prostoriji odškrinuta. Zatvaranje prozora i vrata tijekom sušenja velikih komada rublja samo će uzrokovati nakupljanje vlage i stvaranje visoke razine vlage u prostoru, što može dovesti do kondenzacije na prozorima ili pojave plijesni na zidovima.

Zatim, sve što trebate učiniti je okretati posteljinu svakih nekoliko sati da biste spriječili vlažne mrlje, što će pomoći u bržem i ravnomjernijem sušenju posteljine. Korištenje ventilatora može značajno ubrzati proces sušenja posteljine, no to vrijeme sušenja ovisi o tkanini plahte i toplini prostorije. Ako imate odvlaživač zraka, obavezno ga uključite u utičnicu jer će poboljšati cirkulaciju zraka i pomoći da se vaše plahte osuše za samo nekoliko sati.