istraživanje otkrilo

Znate li zašto muškarci varaju? Razlog bi vas mogao iznenaditi

VL
Večernji.hr
18.02.2026.
u 21:00

Najčešće je riječ o nekome s posla jer je čak 40 posto muškaraca partnericu prevarilo s kolegicom jer od njih često dobivaju pohvale.

Otkad postoji monogamija, postoji i varanje, no jeste li se ikad zapitali koji su pravi razlozi zašto mnogi muškarci 'zastrane'. Psihoterapeut Gary Neuman proveo je istraživanje i otkrio kako glavni razlog zašto muškarci varaju nema puno veze sa seksom i fizičkom privlačnošću, javlja Business Insider.

Čak 48 posto muških ispitanika kazalo je kako varaju zbog emocionalnog nezadovoljstva. Muškarci su naime emotivniji no što se misli te traže pohvalu i divljenje koje će ako ih ne dobivaju od partnerice, potražiti kod nekog drugog.

Najčešće je riječ o nekome s posla jer je čak 40 posto muškaraca partnericu prevarilo s kolegicom jer od njih često dobivaju pohvale za svoj rad. Iako fizička privlačnost ima veliku ulogu, čak 88% muškaraca priznalo je kako je svoju partnericu prevarilo s osobom koju smatraju manje privlačnom. Također, veća je vjerojatnost da će muškarac prevariti partnericu ako to čine i njegovi prijatelji jer na taj način opravdavaju svoje postupke.
afera muškarci varanje prevara intima seks

