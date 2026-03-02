Zatražila je razvod nakon 48 sati braka zbog muževe šale na svadbi: 'Pobjegla sam u suzama'

Vjenčanja se često doživljavaju kao najsretniji dan u životu, no ponekad i najradosniji trenuci mogu krenuti u pogrešnom smjeru. Neplanirani incidenti, nesporazumi ili neukusne šale mogu uništiti očekivanu atmosferu i stvoriti napetost među mladencima i gostima. Jedna je žena dobila ogromnu podršku nakon što je odlučila prekinula brak samo 48 sati nakon ceremonije zbog ponižavajućeg ponašanja svog supruga na dan koji je trebao biti najradosniji dan u njezinom životu.

Objasnila je da je njezin partner Jake bio opsjednut snimkama vjenčanih šala uoči njihovog velikog dana i unatoč obećanjima da neće izvesti nikakav trik, ipak je to učinio. "Između ostalog, ti videozapisi su prikazivali neugodne fotografije mladenke prikazane na projektoru pred cijelom prostorijom ili mladenkino lice 'zabijeno' u tortu. Odmah sam mu rekla da ne želim ništa takvo na našem vjenčanju. Samo se nasmijao i rekao da to ni ne planira", napisala je u objavi na Redditu. Unatoč njegovim obećanjima, počeli su se pojavljivati znakovi upozorenja. "Mislila sam da je tu kraj, ali stalno sam ga hvatala kako sklapa čudne dogovore s prijateljima. Odjednom je želio birati fotografa za vjenčanje i tortu", objasnila je.

Oduševljena što se činilo da se budući mladoženja uključuje u pripreme, dopustila mu je da dogovara detalje s fotografom i slastičarnicom, piše Mirror. Večer prije vjenčanja mu je uputila posljednje upozorenje. "Dan prije sam ga podsjetila da ću, ako napravi nešto takvo, odmah prekinuti s njim. Kada je došao dan vjenčanja, tada je sve išlo glatko dok nije došao trenutak za rezanje svadbene torte. Svi gosti su gledali kako radim prvi rez, a fotograf je stajao ispred nas s fotoaparatom u ruci. Odjednom sam osjetila ruku na potiljku kako mi lice gura u tortu. Ne samo da mi je uništena šminka, već i cijela vjenčanica, a svi nazočni su se smijali, moj suprug najglasnije. U tom trenutku fotograf je snimio fotografiju, a Jake je rekao da je ovo sada naša vjenčana fotografija", napisala je žena.

Bijesna, okrenula se i udarila muža po licu prije nego što je u suzama pobjegla s mjesta događaja. Zabrinut za nju, njezin novi šogor, Frank, pojurio je za njom da bi provjerio je li dobro. "Hvala Bogu što karma nije dugo čekala i što je stigla u obliku njegovog brata. Pošla sam prema WC-u i počela plakati kada sam odjednom čula glasno vikanje iz hodnika. Bio je to njegov brat Frank. Jedva sam razumjela što govori, a kada sam izašla iz WC-a, čekao me. Rekao je da mi Jake ima nešto reći. Jake se tresao i ispričao se ne gledajući me u oči. Frank mu je rekao da me pogleda u oči i ponovno se ispriča. Čak sam se i ja u tom trenutku pomalo bojala Franka jer sam ga uvijek smatrala ljubaznim i blagim čovjekom. Nikada ga prije nisam vidjela ljutog", objasnila je situaciju.

Njezin muž se ponovno ispričao, a Frank ih je odveo natrag u hodnik koji je iznenada postao vrlo tih, a većina obitelji je pomalo posramljeno gledala u pod. "Svečanost je prekinuta, a Frank me odvezao kući jer sam bila previše bijesna na svog supruga i nisam ga htjela vidjeti", napisala je žena. Tijekom putovanja kući, Frank se ispričao jer je izgubio kontrolu i ispričao joj je o dugogodišnjem obrascu Jakeovog uništavanja važnih događaja tijekom odrastanja.

"Kada je bio Frankov rođendan, tada bi moj muž bacao tortu na njega i razbijao mu poklone. No, njihovi roditelji su uvijek sve to odbacivali govoreći da se braća jednostavno tako ponašaju, pa je Frank morao podnijeti svako poniženje. No, kada je vidio kako mi muž zabija lice u tortu, tada mu je bilo dosta jer je shvatio da je Jake samo loša osoba koja pronalazi zadovoljstvo ponižavajući druge. Pitala sam ga misli li da bi bilo pretjerivanje da se rastanem od Jakea, a on je rekao ne jer zaslužujem bolje i nije ga briga kako se njegov brat osjeća jer je sam to izazvao. Zatim mi je rekao da će mi pomoći ako mi treba pomoć pri skupljanju stvari i dao mi svoj broj", objasnila je žena.

Pokrenula je brakorazvodnu parnicu protiv svog novopečenog muža samo 48 sati nakon vjenčanja. "Jake mi je samo rekao da to ne radim jer je to bila samo bezopasna šala. I njegova i moja obitelj su me zasipali porukama da bi bilo smiješno prekinuti brak zbog toga, ali ja to vidim drugačije. Ako mi napravi nešto takvo unatoč višestrukim molbama da to ne čini, čak i nakon što je obećao da neće, ne mogu mu vjerovati. Bez obzira na to što mi obećava, moram pretpostaviti da se suprotno može i hoće dogoditi i da ga uopće ne zanima kako se osjećam zbog njegovih odluka. Ova se situacija može projicirati na toliko mnogo gorih situacija u kojima bi mi bilo važno da mu mogu vjerovati. Čini se da je njegov brat Frank jedini koji me sada podržava", napisala je.

Mnogi su je korisnici Reddita podržali u naumu. "Žao mi je što se ovo dogodilo, ali jako sam ponosna na tebe. Više si ga puta upozorila, a on je smatrao da je važnije izazvati smijeh nego biti pouzdan partner. Ne znam zašto ljudi misle da je ponižavanje šala. Ako moraš objašnjavati da je to bila šala, nije smiješno", napisala je jedna osoba. "Sretno. Molim te, reci Franku da je dobar čovjek i da cijenimo što te podržava", dodala je druga.

"Lagao je i nije te poštivao. Očito, to nisu osobine koje želiš u braku. Razvod će te poštedjeti daljnjeg kršenja granica i bolnih iskustava. Zaslužuješ bolje", komentirala je treća. "Rekla si mu kakve će biti posljedice. Sada on mora živjeti s tim izborom. Mislim da se ne moraš razvesti. Ako ne predate vjenčani list u određenom roku, pravno gledano niste u braku. Samo pazite da on to ne učini u vaše ime", zaključila je četvrta.